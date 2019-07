Amber Heard vs Johnny Depp/ “Violenza domestica” James Franco chiamato a testimoniare

Continua la guerra legale tra Amber Heard e Johnny Depp. Dopo la fine del loro matrimonio sancito con il divorzio ufficiale, l’attrice non intende affatto indietreggiare e così porta avanti la sua battaglia intrapresa ormai nel 2017 e che comprende anche le accuse di violenza domestica che la Heard ha rivolto all’ex marito. In più occasioni l’attrice lo aveva definito “un mostro” ed aveva sostenuto di essere stata picchiata da Depp. Quest’ultimo, di contro, si è visto compromettere non poco l’immagine, oscurata in particolar modo dalle pesanti accuse di abusi e per tentare di salvare il salvabile ha intentato una causa per diffamazione da 50mila dollari contro l’ex coniuge che ora intende portare fino in fondo. A tal fine, come riferisce Yahoo!News, l’attore si sarebbe messo alla ricerca di possibili testimoni da coinvolgere nella faida legale in corso con l’ex moglie Heard. L’intento è quello di smontare definitivamente la versione fornita dalla donna rispetto alle presunte violenze subite e a tirarlo fuori dai guai potrebbe essere proprio un collega, ovvero James Franco.

AMBER HEARD CONTRO JOHNNY DEPP: JAMES FRANCO COINVOLTO?

Secondo quanto riferisce FoxLife, la scelta di Johnny Depp di puntare su James Franco come possibile testimone capace di smentire la ex moglie Amber Heard rispetto alle pesanti accuse di violenza domestica non sarebbe casuale. Pare che il protagonista dei Pirati dei Caraibi farà convocare il collega ed il motivo sarebbe legato al fatto che Franco avrebbe trascorso la serata successiva al presunto scontro fisico tra lui e la donna proprio con Amber. A confermare ciò sarebbero anche alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stabile dove viveva la ex coppia e che mostrerebbero l’attrice insieme a Franco in ascensore. Era la sera del 22 maggio 2016, ovvero il giorno seguente alla presunta violenza subita dalla donna e che ha portato poi alla sonora denuncia contro Depp. Per quella vicenda la Heard mostrò alle forze dell’ordine le foto del suo volto tumefatto. Ad essere coinvolto nella causa legale, anche il compagno dell’attrice, Elon Musk, con il quale la Heard iniziò una relazione dopo la fine del matrimonio con Depp.

