Amber Hope “Serata in complicità con Amedeo Goria”/ “L’ha nascosto a Vera Miales”

Si complica la relazione tra Amedeo Goria e Vera Miales. Ospiti entrambi a Pomeriggio 5, nella puntata in onda oggi 15 aprile, i due hanno fatto ulteriori chiarimenti sul loro rapporto. Amedeo in primis, spiegando che: “Io amo la mia singletudine e la mia solitudine. Io con lei sto bene, in ogni senso, però il termine fidanzamento non va bene. Io amo tante cose, anche Vera. Proprio così potrà durare a lungo il nostro rapporto.” D’altra parte, Vera ha ammesso di comprendere la sua posizione: “Io rispetto Amedeo anche perché Amedeo viene da una generazione diversa da quella di oggi che se vai a prendere il caffè una volta sei già fidanzato. – così ha aggiunto – Lui deve frequentare, conoscere una persona, io lo capisco… Noi ci stiamo frequentando…” Peccato che questa relazione sia ostacolata anche dalla presenza di altre donne, una tra tutte l’influencer Amber Hope.

Il messaggio di Amber Hope per Amedeo Goria: “Quella sera insieme…”

“Amber l’ho vista una volta, ci siamo visti a Novara, le ho dato un passaggio… non posso dire di amare anche lei. Con Vera ho una frequentazione.” ha chiarito Amedeo Goria a Pomeriggio 5, ma Barbara D’Urso svela che c’è un messaggio di Amber che dà una versione diversa. In questo, l’influencer dichiara: “Ciao Amedeo, vedo che la storia con la tua barista sta andando a gonfie vele! Hai messo la testa a posto per caso? Ne dubito visto che, fino a poco tempo fa, ci scrivevamo e ci sentivamo ancora. Hai rimosso quella sera che sei venuto a trovarmi, e siamo stati insieme in piena complicità?” Lui, in collegamento in studio, non commenta; Vera, invece, appare provata da questo nuovo intervento ma continua a difendere Goria.

