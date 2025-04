L’universo – e il pianeta Terra in particolare – ospita la vita e la rende possibile, permettendone lo sviluppo in svariate e molteplici manifestazioni, dalla forma più semplice fino alla sua forma cosciente, l’uomo.

È stato ed è un lento preparativo quello che ha reso il nostro pianeta accogliente per la vita; l’osservazione delle condizioni primordiali che caratterizzavano il nostro pianeta ci fa facilmente capire quanto inospitale esso fosse e quanto sia cambiato nel corso della sua evoluzione. È con stupore e meraviglia che osserviamo questa lenta modifica dei parametri del nostro pianeta (ad esempio la composizione dell’atmosfera, la temperatura al suolo, la posizione geografica delle terre emerse, etc.) che lo hanno reso quello che è oggi, un’oasi nell’universo.

Tuttavia la relazione Terra-vita non si esaurisce registrando questi fattori; è necessario osservare il fenomeno anche dal lato opposto, ponendosi qualche domanda: la vita sul pianeta Terra ha collaborato in qualche modo all’evoluzione del pianeta? Se sì: come, in che modo, quando e quanto?

Analizzando i dati che provengono dal passato gli scienziati ci confermano che la vita sulla Terra già dalla sua prima comparsa ha interagito con tutte le componenti del pianeta: atmosfera, idrosfera, litosfera e terra profonda, costituendone quindi a pieno diritto il quinto fattore, anch’esso essenziale.

L’aria che oggi respiriamo, l’atmosfera nella quale viviamo racconta questa intima relazione vita-pianeta: circa 3.500 milioni di anni fa, alla comparsa dei primi organismi in grado di realizzare la fotosintesi cominciò per la prima volta a formarsi ossigeno molecolare libero (O 2 ).

L’ossigeno prodotto da questi organismi cominciò a legarsi ai composti chimici disponibili sulla superficie del pianeta, portando alla creazione di nuove specie minerali, modellando così la crosta terrestre, la cui forma, composizione ed evoluzione registra la lunga e articolata presenza della vita.

L’ossigeno, in ulteriore aumento, cominciò lentamente ad accumularsi anche nell’atmosfera terrestre cambiandone gradatamente la composizione; la concentrazione di ossigeno prodotto dai primi organismi viventi aumentò rapidamente e raggiunse poi una concentrazione che risultò letale per gli organismi che popolavano il nostro pianeta.

Questo effetto provocò la prima grande estinzione di massa nella storia della Terra, ed ebbe come risultato il successivo sviluppo di organismi in grado di vivere in presenza di ossigeno, gettando le basi del sistema evolutivo e allo sviluppo delle forme di vita attuali.

Anche l’energia che tutti noi utilizziamo quotidianamente racconta il legame che la vita ha stabilito con il pianeta: i combustibili fossili, petrolio, gas e carbone, sono il prodotto di un processo di decomposizione di materia organica sfuggito al processo di ossidazione (ancora l’ossigeno!).

Intrappolati all’interno di strati rocciosi, questi prodotti – così importanti per l’evoluzione della nostra civiltà – hanno segregato consistenti quantità di CO 2 che è stata sottratta e viene sottratta anche in questo momento dall’atmosfera; solo poche migliaia di anni fa – un attimo, se rapportato alla storia di miliardi di anni del nostro pianeta – l’atmosfera per noi umani era infatti irrespirabile, proprio per la maggiore percentuale di CO 2 .

Credo che sia a partire da queste basi – qui solamente accennate, ma si possono approfondire, ad esempio, nelle proposte di Euresis al Meeting di Rimini 2024 – che si possa discutere dei grandi temi attuali quali la sostenibilità ambientale e l’inquinamento, per evitare di dibattere in modo fazioso.

E poter quindi affrontare con rigore alcune domande fondamentali: la presenza dell’uomo, cioè di quella forma molto particolare di vita, con le sue esigenze, le sue domande e le sue attese, in che modo interviene in questo processo? È davvero solo un predatore potente e vorace? Un ospite invadente? E ancora, quale è il costo della nostra presenza sul pianeta? E a chi o a cosa lo stiamo facendo pagare?

