Ambigua ossessione, film su Rai 2 diretto da Robert Malenfant

Venerdì 11 luglio, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23:15, il thriller dal titolo Ambigua ossessione. Si tratta di un progetto televisivo statunitense del 2018 distribuito da Reel One Entertainment e diretto da Robert Malenfant, film maker che ha lavorato a numerosi lungometraggi di questo genere, come Giovani Ossessioni (2020) e Ninna nanna mortale (2020).

La protagonista di è l’attrice statunitense Lauralee Bell, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Christine Blair Williams nella soap opera Febbre d’amore. Al suo fianco le giovanissime Heather Hopkins e Virginia Tucker, qui al loro esordio come attrici. Nel cast anche: Jon Briddell, Maahra Hill, Karlisha Hurley, Darrett Sanders, Beth Fraser e Gar-Ye Lee.

La trama del film Ambigua ossessione: una vecchia ruggine che diventa una pericolosa vendetta

Ambigua Ossessione racconta la storia della talentuosa Carol Allen, abile professionista ed ex studentessa della celebre Vanderton University. Carol ha una figlia di nome Lacey, di cui è molto orgogliosa e che porta avanti la tradizione di studiare proprio presso questa università, raccogliendo un successo dopo l’altro. Quando Lacey parte per il college, però, la protagonista inizia a sentirsi estremamente sola nella loro casa così grande e silenziosa, così decide di affittare una delle stanze.

A rispondere al suo annuncio è la giovane Nikki, una ragazza in difficoltà che desidera ricominciare. Carol è felice di poterle dare un tetto sopra la testa, ma non sa che Nikki nasconde una terribile ossessione. Quando erano più piccole, Nikki era un’acerrima rivale di Lacey a scuola ma, quando aveva scoperto che il posto all’università era stato dato proprio a quest’ultima qualcosa dentro di lei si era rotto.

Nikki aveva sacrificato tutto ciò che aveva per riuscire ad avere un’opportunità in quel college, ma ad essere stata favorita era stata Lacey, appartenente ad una famiglia privilegiata e che già da generazioni aveva studiato in quella scuola. Determinata a vendicarsi, la ragazza si insinua ambiguamente nella vita di Carol e Lacey, pronta ad attuare un piano freddo e spietato per rovinare le loro vite.

La protagonista si renderà conto troppo tardi delle vere intenzioni della ragazza, riuscirà a salvare sé stessa e sua figlia?