Ambra Angiolini: “12 mesi di psicoterapia dopo ultimo ex”/ Frecciata ad Allegri?

Ambra Angiolini: “12 mesi di psicoterapia per il mio ex”

Ambra Angiolini show a X Factor 2022. La showgirl, attrice e presentatrice ha intrapreso una nuova esperienza come giudice nel corso del talent show e nelle prime puntate, dedicate alle auditions, ha conquistato tutti: Francesca Michielin, colleghi, pubblico e concorrenti. Tra questi, anche Samuel, giovane rapper che sul palco ha portato un brano inedito: “Riso col pollo”, rivelando di essere appassionato non solamente di cibo fit ma anche di… Ambra Angiolini.

Nel testo, lo stesso Samuel fa più volte il nome di Ambra, tanto che per annunciare la sua risposta, il giudice ha deciso di salire sul palco. “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente” ha rivelato Ambra, scherzando ma neanche troppo. L’attrice ha poi proseguito: “Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”, dando anche un bacio sulla guancia al concorrente, che ha poi ricevuto un ‘no’ come risposta da Ambra e non solamente.

Ambra Angiolini e Allegri, storia d’amore finita male

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati insieme 4 anni. L’allenatore della Juventus avrebbe deciso di lasciare l’attrice dopo tutto questo tempo, senza dare spiegazioni. “Senza una parola, pare”, ha spiegato il settimanale Chi, tanto che Jolanda, figlia di Ambra avuta con Francesco Renga, ha parlato apertamente di tradimento “in tutti i sensi”. Dopo la rottura, Ambra Angiolini non ha mai parlato dell’ex. Eppure, partecipando come ospite al programma “Michelle Impossible”, ha lanciato una frecciata all’ex, dicnedo: “Duemiladiciassette, oggi che siamo nel duemilaeventidue posso dire che mi ero proprio sbagliata”.

Dunque, pur senza mai nominare Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini non è la prima volta che lancia frecciatine al suo ex, con il quale per 4 anni ha condiviso la propria vita e una casa insieme.











