Ambra Angiolini/ Anna Maria Bernini sceglie suo brano su Instagram: “non mi dissocio”

Ambra Angiolini commenta le story, poi cancellate, pubblicate su Instagram da Anna Maria Bernini durante la cerimonia di giuramento di Giorgia Meloni e dei Ministri del nuovo Governo. “Quando fai un guaio devi prenderti le tue responsabilità e tirare dritto” commenta a La Stampa. Anna Maria Bernini aveva infatti scelto le note della sua canzone ‘T’appartengo’, che recita: “E adesso giura, adesso giura/Adesso giura che non hai paura”. Per Ambra Angiolini, “La Ministra era felice ed evidentemente non ci ha pensato un secondo e si è buttata su ‘T’appartengo’. Alcuni brani diventano importanti per la gente a prescindere e rendono felici le persone quando li ascoltano; è stato un attimo di divertimento – commenta la cantante, attrice e ora novella giudice di X Factor – Per me è stata una bella cosa anche perché è una canzone che porta gioia”.

Dopo la tempesta che si è scatenata su Anna Maria Bernini per quelle story su Instagram, si sono levate numerosi voci che hanno chiesto ad Ambra Angiolini di dissociarsi. “Ma figuriamoci, e da cosa mi dovevo dissociare? – è la secca replica della cantante – Andava bene così e se fossi stata nella ministra non avrei cancellato nulla”.

Anna Maria Bernini ha scelto le note del brano ‘T’appartengo’, cantato da Ambra Angiolini all’epoca del programma ‘Non è la Rai’ nel 1994, come sottofondo per le story di Instagram del giuramento del nuovo Governo, di cui lei ricopre il ruolo di ministra dell’Università. Una scelta musicale che ha scatenato una bufera e l’ha costretta a eliminare i filmati incriminati.

Proprio Ambra Angiolini interviene su La Stampa in difesa della neoministra, a poche ore dal suo debutto come giudice del popolare talent X Factor. “Se mi propongono il programma giusto davanti alle telecamere ci torno” ha rivelato nella sua intervista a La Stampa. Un ritorno che si accompagna anche a quello nel mondo della musica, in un duetto con Tiziano Ferro: “Con lui siamo amici dalla notte dei tempi e abbiamo passato serate infinite a raccontarci le nostre storie d’amore, i nostri patimenti, le nostre gioie. Lui arriva sempre al momento giusto”. Sono ormai trascorsi “ventiquattro anni dall’ultima volta sono tornata a cantare una canzone inedita e bellissima”.

