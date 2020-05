Ambra Angiolini/ “Boncompagni? Gli davo sempre del Lei: poi prima di morire…”

Pubblicità

Ambra Angiolini si racconta a tutto tondo nel salotto di Maurizio Costanzo. Oggi, giovedì 21 maggio 2020, la conduttrice e attrice sarà ospite de L’Intervista, in onda su Canale 5 in seconda serata. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe suo il prossimo volto che potrebbe salire al timone de La Vita in Diretta Estate, anche se in realtà non è così. Ma tanto è bastato per scatenare gli ammiratori, che sperano di poterla rivedere presto sul piccolo schermo. Nel corso del dialogo a tu per tu con Costanzo, Ambra ha parlato ancora una volta di Francesco Renga, l’ex con cui ha avuto una relazione di 11 anni e padre dei due figli Leonardo e Jolanda. “Ero molto gelosa di lui. È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto”, ha confessato. Il loro amore però non è decollato in via definitiva ed entrambi hanno voltato pagina. Al fianco di Ambra troviamo Max Allegri, un amore a distanza che non minaccia tuttavia il loro legame. “Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa. Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia”, ha detto lei, “Ci incontriamo in giro, siamo itineranti”. Il suo ricordo non poteva che ricadere poi su Gianni Boncompagni, il suo pigmalione. “Gli ho sempre dato del Lei”, ha rivelato, “non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire: mi sentivo sempre stupida. Poco prima che se ne andasse, ci siamo visti un po’ di volte e mi ha detto delle cose che, con la sua ironia e il suo finto distacco, non mi avrebbe mai detto… Mi sono presa un regalo immenso da quell’incontro”.

Pubblicità

AMBRA ANGIOLINI, DOPO IL CONCERTO DEL 1 MAGGIO LA SCRITTURA

Sembra chiaro il futuro che Ambra Angiolini vede di fronte a sè: dopo aver guidato il Concerto del 1° Maggio, sembra aver trovato una nuova base sicura nella scrittura. Ha firmato il concertone come autrice “E la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere nei titoli di testa ‘scritto da’ con il mio nome”, ha detto a L’Intervista, “mi è partito il cuore… Se qualcuno mi incoraggiasse, proverei… Magari sono meglio che da altre parti”. Intanto c’è anche un altro amore nel cuore di Ambra. “Via Trionfale a piazza della Loggia… amore al primo sguardo”, dice su Instagram pubblicando uno scatto bresciano. “No, una ‘nordica’ non può dire ‘A’ piazza della Loggia”, la scrive un’ammiratrice. “Sono in via Trionfale perchè dovrei… daje”, risponde l’attrice. Sono giorni intensi per Ambra. Come svela in altri post, è ora di ritornare a rimboccarsi le maniche e darsi da fare. In quest’era post-Covid, la macchina deve ripartire e Ambra è pronta per rimettersi in moto a sua volta. Solo pochi giorni fa però ha condiviso con gli ammiratori un pezzetto del proprio cuore, pubblicando una foto con la mamma Doriana Comini. “È ora di darci il cambio mamma… sulle spalle da qui in avanti ti porto io”, scrive, “Sei più forte di Bruce Willis ed hai salvato più volte il mio mondo”. Una tenera dedica d’affetto nel giorno della Festa della Mamma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA