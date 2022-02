Ambra Angiolini “Bulimica per amore, perso lavoro perché ‘lesbica’ “/ Confessioni choc a Michelle Hunziker

Ambra Angiolini si confessa a Michelle Impossible

Ambra Angiolini, ospite della seconda puntata di “Michelle Impossible“, si è cimentata in una vera e propria “sfida di sbagli” con Michelle Hunziker. L’attrice ha fatto delle confessioni clamorose circa il suo passato, sentimentale e lavorativo, partendo dai disturbi alimentari di cui aveva già parlato nel libro “InFame“: “Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora le persone sbagliate fuori dalla mia vita”. Poi rivela che in passato le fu negata la possibilità di lavorare a un programma televisivo per una diceria: “Non mi hanno dato il lavoro perché si diceva che ero lesbica“. Tuttavia oggi, Ambra Angiolini ha la scorza dura: “Sono protetta dalla mia famiglia rainbow“, arrivando quindi a dichiarare: “Non dovevano darmi il lavoro perché ero cagna non perché ero lesbica!“.

MICHELLE IMPOSSIBLE/ Diretta: Aurora rivela "Mamma si è rifatta il seno" (2a puntata)

Michelle Hunziker “Non ho fatto sesso per due anni a causa della setta”, Ambra “Io senza setta uguale”

Ambra Angiolini durante “Michelle Impossible” ha conquistato tutti con un dialogo carico di Femminismo liberale con Michelle Hunziker. Tra rivelazioni inedite e prese di coscienza diventate il risultato di esperienze difficili, c’è stato anche tempo per qualche battuta. Michelle Hunziker ha rivelato: “Non ho fatto sesso per due anni a causa della setta“. L’ex volto noto di “Non è la Rai” ha spiazzato: “Io senza setta ho praticato uguale“. Al grido di “Le paillettes non può spegnerle nessuno!” le due showgirl hanno cantato e ballato insieme una delle canzoni di maggior successo di Ambra Angiolini.

LEGGI ANCHE:

Chi è Giovanni Zarrella "L'italiano" della Germania/ Origini, perchè è famoso?Ineke "Michelle Hunziker vittima setta"/ "Volevo spaccare faccia a Santona, Eros mi ha fermato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA