Ambra Angiolini chi è, vita privata e fidanzati/ Da Francesco Renga al tradimento di Allegri

Ambra Angiolini e la lunga storia con Francesco Renga

Ambra Angiolini è ospite del nuovo programma condotto da Michelle Hunziker “Michelle Impossible“. Diventata famosa anni fa con “Non è la Rai”, la showgirl ha avuto una lunga storia d’amore con Francesco Renga. Ambra Angiolini ed il cantautore si misero insieme nel 2004 e nel corso di questa relazione ebbero due figli. Si tratta di Jolanda e di Leonardo, che ad oggi hanno rispettivamente 18 e 16 anni. Ma l’attrice e il vincitore di Sanremo 2005 si sono poi lasciati nel 2015. La notizia della loro separazione aveva portato grande tristezza nei rispettivi fans. Da quel momento in poi i due sentimentalmente hanno intrapreso strade diverse. Come noto Francesco Renga ha iniziato una relazione con Diana Poloni, una imprenditrice bresciana mentre Ambra…

Valerio Staffelli "Tapiro ad Ambra? Montato un caso sul nulla"/ "Sono dispiaciuto..."

Ambra Angiolini e le corna da Max Allegri

Dopo la rottura con Francesco Renga, Ambra Angiolini si è fidanzata con Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus. Classe 1967, è nato l’11 agosto sotto il segno del Leone da una famiglia livornese semplice. Nel 2017, dopo mesi di rumor e gossip, esce alla scoperto con l’attrice ed ex star di “Non è la Rai”. La loro relazione diventa solida e duratura, tant’è che i due annunciano le nozze per il 2019. Tuttavia durante lo scorso anno i due sono lasciati definitivamente con Ambra Angiolini che ha affermato di essere stata tradita. Secondo alcuni giornali di gossip, l’attrice avrebbe infatti trovato un capello nella macchina di Allegri che avrebbe interpretato come simbolo del tradimento. L’età della signora in questione? Circa quarant’anni…

