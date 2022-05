Ambra Angiolini, Concerto Primo Maggio 2022/ “Fate Ignoranti? Con Ozpetek l’emozione è alla base”

Ambra Angiolini torna alla conduzione del Concerto Primo Maggio 2022

Ambra Angiolini torna in tv al timone del concerto del Primo Maggio 2022. L’attrice confermata anche quest’anno nel famoso festival musicale che dal 1990 è organizzato annualmente in occasione della Festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma dai tre sindacati confederati italiani: CGIL, CISL e UIL. Non solo, la ex Non è la Rai è tra le protagoniste de “Le fate ignoranti – La serie” di Ferzan Ozpetek disponibile in streaming sulla piattaforma di Disney Plus. Si tratta di un “ritorno” per la Angiolini che, proprio grazie al film “Saturno Contro” del regista turco, è diventata una delle attrici più richieste del panorama italiana.

DIRETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 TARANTO/ Streaming e scaletta: ecco Calibro 35

Tra Ambra e Ozpetek c’è un rapporto davvero speciale come ha confessato proprio l’attrice ai microfoni di SuperGuida Tv: “con Ferzan l’emozione è alla base della firma. Lavorare con lui ti fa sentire sballottata nel mare forza nove di sentimenti e bellezza. E’ una garanzia in questo”. In passato, infatti, ha recitato per lui nel film “Saturno Contro” e a distanza di anni da quell’esperienza ha rivelato: “Ferzan arriva sempre prima ad una serie di cose e questo riguarda anche i temi che tratta. Lui non invecchia mai. Anche se poi fosse un mortale come tutti non si vedrebbe”.

Concerto Primo Maggio 2022 Roma/ Diretta streaming e scaletta: show con “Ciao ciao”

Ambra Angiolini ne Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek: “Annamaria ha una leggerezza che le invidio”

Nella serie “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek, Ambra Angiolini recita il ruolo di Annamaria, una ragazza lesbica felicemente sposata con la sua compagna. Un ruolo che accettato con grande orgoglio: “dopo tanta teoria finalmente la pratica. Sono stata con Mario Mieli per anni, ho fatto tutto quello che potevo e che voglio continuare a fare. Poi finalmente ho avuto una storia con Roberta interpretata da Anna Ferzetti e ho provato anche tutto il resto. Non si torna indietro” – ha detto a SuperGuida Tv.

Max Allegri e Renga, ex Ambra Angiolini/ Lei: "mi ero proprio sbagliata"

Parlando proprio del suo personaggio ha confessato: ” siamo molto distanti. L’aspetto meraviglioso è che Annamaria ha una leggerezza che le invidio. Riesce a fermare la ruota e far scendere il criceto. Io ancora non ci sono riuscita. Anche io vorrei essere come lei ogni tanto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA