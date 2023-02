Ambra Angiolini, disco d’oro per T’appartengo/ 30 anni dopo l’uscita del brano

Ambra Angiolini: disco d’oro per T’appartengo

Nel 1994 Ambra Angiolini pubblicava il suo primo singolo T’appartengo. Oggi, dopo quasi 30 anni, il celebre brano ha conquistato il disco d’oro. La canzone era stata presentata nel programma “Non è la Rai”, su Italia 1, anticipando l’omonimo disco, il primo per Ambra. T’appartengo ha venduto 370 mila copie in breve tempo e ottenuto 3 dischi di platino. Solo nelle ultime settimane, il brano è tornato in classifica. Lo scorso 8 dicembre, infatti, durante la finale della sedicesima edizione di X Factor Ambra si è esibita con T’appartengo dopo oltre vent’anni dall’ultima esibizione televisiva. La performance è diventata virale, arrivando a conquistare 11 milioni di visualizzazioni sui profili social del talent show, il primo posto delle tendenze YouTube e il primato nella classifica dei singoli più acquistati giornalmente su iTunes. Inoltre, grazie alle 25.000 copie vendute tra streaming e download, T’appartengo ha conquistato il disco d’oro.

Ambra Angiolini: sul set con Asia Argento

Ma non è tutto. Di recente Ambra Angiolini è tornata a cantare. L’attrice duetta con Tiziano Ferro nella canzone “Ambra/Tiziano”, che fa parte dell’ultimo album del cantante di Latina dal titolo “Il mondo è nostro”. Inoltre nelle ultime ore Ambra è apparsa sui social in compagnia di Asia Argento: “A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e … viceversa”, ha scritto l’attrice su Instagram. “È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta”, ha commentato Asia Argento. Il progetto non è annunciato ma, a quanto riportato da Adnkronos, le due attrici saranno protagoniste insieme di una nuova serie televisiva, le cui riprese sarebbero iniziate in questi giorni.

