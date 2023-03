Ambra Angiolini e Andrea Bosca, nuova coppia?/ Galeotto il set a Stromboli

Ambra Angiolini e Andrea Bosca: nuova coppia?

Nuovo amore per Ambra Angiolini? Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto dell’attrice in compagnia dell’attore Andrea Bosca: alla stazione Termini di Roma i due si concedono baci, carezze e abbracci. Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono conosciuti sul set della serie tv “Protezione Civile”. Il set della fiction è diventato tristemente famoso per l’incendio che ha causato a Stromboli: un vero disastro ambientale che ha provocato danni incalcolabili.

Dopo l’alluvione di agosto, dovuta in parte proprio alle conseguenze del rogo, Ambra è tornata sull’isola per aiutare gli abitanti a spalare il fango. Lo scorso marzo Ambra aveva pubblicato sui social uno scatto in barca insieme ad Andrea e, tra loro, Tosca Insolia: “I miei colleghi sono bellissimi”. Più recentemente Bosca, su Instagram, ha condiviso una storia in cui mostra Ambra durante un incontro con i ragazzi al teatro di Carcano.

Chi è Andrea Bosca?

Andrea Bosca, 42 anni, ha recitato in numerose fiction italiane, come “Carabinieri”, “I Medici”, “La dama velata”, “La porta rossa”, “Makari” e “Made in Italy”. Andrea è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma in passato ha avuto una relazione con la collega Valeria Bilello. Per quanto riguarda Ambra, invece, l’attrice è stata a lungo legata a Francesco Tenga, con cui ha avuto i due figli Jolanda e Leonardo. Poi la relazione con Massimiliano Allegri, conclusasi più di un anno fa. Qualche mese fa Ambra Angiolini era stata avvistata nella notte romana in compagnia di Francesco Scianna, ma il gossip si è subito raffreddato.

