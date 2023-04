Ambra Angiolini e Andrea Bosca sempre più innamorati/ Vacanza insieme ai suoceri

Ambra Angiolini e Andrea Bosca: weekend tutto in famiglia

Dopo mesi di svariati rumor, Ambra Angiolini e Andrea Bosca hanno ufficializzato la loro storia d’amore che sembra procedere alla grande. Scoppiata la scintilla sul set di Protezione Civile un anno fa, è stata tenuta nascosta per diverso tempo, fino a circa due mesi fa quando la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la relazione.

Il settimanale Oggi, ha paparazzato la coppia mentre si gode un weekend a Cerveteri con Doriana e Alfredo, i genitori della cantante. La famiglia ha trascorso una bellissima giornata, prima di recarsi a pranzo all’Isola del Pescatore. Lì, il proprietario Stefano Quartieri ha dichiarato: “Ambra è una cliente affezionata. L’ho trovata in grande forma, si vede che l’amore le fa bene” riporta il settimanale. Dunque, sembra che l’attore de La Porta Rossa abbia conquistato non solo il cuore della figlia di Ambra, Jolanda, ma anche dei suoceri.

Ambra Angiolini, ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato qualche dettaglio sulla separazione da Francesco Renga con il quale ha avuto la figlia Jolanda: “Durante la separazione da Francesco, un lutto vero, fu soprattutto Michele Placido a offrirmi la chiave: nel suo film Sette minuti ho potuto far vivere la mia rabbia. Sono fiera di quel personaggio, che ha la faccia disperata che avevo in quel periodo: per il nervoso mi venivano continui sfoghi cutanei”.

La cantante si è poi anche soffermata sul periodo in cui ha sofferto di bulimia definendola “tumore dell’anima“: “Non c’è una cura immediata, uguale per tutti: è un processo personale che va attraversato fino in fondo. Se ti anestetizzi, la malattia diventa te e non te la levi più di dosso”.

