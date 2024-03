Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono lasciati?/ Indizi dal web annunciano la rottura: cosa sta succedendo

Ambra Angiolini e il fidanzati Andrea Bosca si sono lasciati? Gli indizi che lo fanno supporre

Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da recenti segnali che sembrano indicare la fine della relazione tra l’attrice e showgirl Ambra Angiolini e l’attore-regista Andrea Bosca. Sebbene solo l’anno scorso i due sembravano inseparabili e innamoratissimi, le ultime circostanze suggeriscono un diverso scenario.

Una rapida occhiata al profilo Instagram ufficiale di Angiolini rivela un dettaglio significativo: la totale assenza di Andrea Bosca nelle foto dell’attrice. Al suo posto, si possono vedere immagini di Ambra con i suoi figli, con gli amici o da sola. Ancora più sospetta è l’assenza di like e commenti dell’attore sotto le foto di Ambra, così come la mancanza di reciproca interazione sui social. Addirittura, il profilo di Andrea sembra essere stato defollowato da Ambra, mentre lui continua a seguirla.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca, cosa sta accadendo alla coppia

Questi segni non sono passati inosservati ai fan della coppia, che hanno iniziato a speculare sulla fine della loro relazione. Sembra infatti esserci un distacco improvviso tra loro, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati. Attualmente, Bosca è impegnato in un tour teatrale che lo terrà lontano per settimane. Nel frattempo, Ambra è invece coinvolta nel tour teatrale di “Oliva Denaro”, sebbene abbia dovuto recentemente affrontare dei problemi di salute che hanno portato all’annullamento di alcune date degli spettacoli.

Con tutti questi segnali, sembra che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca sia giunta alla sua fine. Il che sarebbe un’amara delusione anche per i fan dell’attrice che, dopo la fine della storia d’amore con Francesco Renga e poi con l’allenatore Max Allegri, speravano avesse trovato l’amore ‘per sempre’. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, l’attenzione rimane focalizzata su ciò che riserva il futuro per entrambi gli attori, sia professionalmente che personalmente.











