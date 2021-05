Ambra Angiolini e Diana Poloni, ex moglie e compagna Francesco Renga/ “Per stare con te…”

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati insieme dal 2004 al 2015. L’attrice e il cantante hanno avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Insieme hanno affrontato anche la bulimia di Ambra, da cui è uscita con la nascita della prima figlia. Dopo la separazione Ambra e Renga sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei figli: “Lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente”, ha spiegati qualche anno fa sulle pagine di IoDonna.

Dal 2017 Ambra Angiolini è fidanzata con Massimo Allegri, ma da qualche giorno circolano voci di una crisi tra loro. “Le cose stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri“, ha rivelato un conoscente dell’allenatore in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Da tempo i due non vengono immortalati insieme.

Dopo Ambra Angiolini, arriva Diana Poloni

Dopo la fine della sua relazione con Ambra Angiolini, Francesco Renga ha ritrovato l’amore con Diana Poloni, chef e ristoratrice bresciana. È stato il cantante bresciano a confermare pubblicamente la sua relazione con Diana nel 2019, dopo qualche anno di frequentazione: “Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’…”, ha scritto Renga nel primo post Instagram d’amore, dove balla abbracciando la fidanzata. A Diana Poloni è dedicata la canzone “Aspetto che torni”, con cui ha partecipato al 69º Festival di Sanremo. “Per stare con te oggi voglio camminare come un treno sui binari, diventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieri e seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare… Come vento per poterti accarezzare…”, sono i romantici versi dedicati alla compagna.

