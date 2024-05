Ambra Angiolini e Francesco Renga sono tornati insieme?/ Lei: “Eravamo belli ma…”

Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le parole di Ambra Angiolini nei confronti del suo ex compagno Francesco Renga. La cantante e showgirl, sul palco del Riviera Film Festival, ha dichiarato: “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo“.

Le parole di Ambra hanno riacceso la speranza nei fan di un ritorno di fiamma tra i due. Insieme dal 2005 al 2015, la ex coppia ha mantenuto un rapporto molto stretto che ha sempre fatto pensare. “Siamo abituati alla guerra in tutte le questioni del mondo e quindi vedere due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso provoca incertezze” ha continuato l’artista provocando diversi interrogativi nel pubblico. Che Ambra Angiolini e Francesco Renga siano tornati insieme?

Ambra Angiolini e Francesco Renga ritorno di fiamma o amicizia? La cantante chiarisce

Il rumor sul presunto ritorno di fiamma tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è diventato uno degli argomenti preferiti sui social, negli ultimi giorni. Alcune dichiarazioni della cantante sono risultate essere fuorvianti per più di qualcuno che ha cominciato a pensare ci fosse ancora un sentimento tra la ex coppia.

La star di Non è la Rai ha, dunque, voluto chiarire la sua posizione in merito: “Eravamo belli, universalmente belli […] Al mio compleanno abbiamo festeggiato con Francesco non solo per i figli, come spesso si dice, ma per noi stessi per diventare persone migliori. Superate le rispettive delusioni e la rabbia, ci siamo ritrovati per lo steso motivo per cui ci eravamo scelti“. Non c’è nessuna storia in corso, dunque, solo un legame profondo che li unisce e li unirà sempre in nome di un amore passato molto grande. Nonostante i chiarimenti, però, c’è ancora chi spera che i due possano tornare ad essere una coppia.

