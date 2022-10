Ambra Angiolini e Francesco Renga tornano insieme?/ Il weekend in famiglia fa sognare

Ambra Angiolini e Francesco Renga: il weekend in famiglia

Francesco Renga e Ambra Angiolini fanno sognare i fan con un weekend trascorso in famiglia. Per anni, l’attrice e il cantante hanno formato una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Il loro è stato un grandissimo amore coronato dalla nascita dei figli Jolanda e Leonardo a cui sono riusciti a dare serenità anche quando hanno deciso di separarsi. L’amore che li ha uniti si è trasformato in affetto sincero e rispetto come testimonia il video pubblicato sul proprio profilo Instagram da Renga. Ambra e Francesco, infatti, hanno scelto di trascorrere un weekend insieme ai figli.

Ambra Angiolini e Gianluca Grignani stanno insieme?/ Pizzicati in macchina e...

Tutta la famiglia si è concessa una giornata spensierata in un parco divertimenti regalandosi dei momenti di leggerezza e di unione familiare. “Una domenica qualsiasi della famiglia Addams raccontata da @jolandarenga …così, per rallegrare (si spera) il vostro lunedì. Buona settimana a tutti!”, ha scritto Francesco Renga.

Ambra Angiolini, Fuori dal Coro mostra documento sfratto/ “Intestato ad Allegri ma…"

Ambra Angiolini e Francesco Renga: nessun ritorno di fiamma

Sorridenti e spensierati, Francesco Renga, Ambra Angiolini e i figli Jolanda e Leonardo trascorrono una domenica assolutamente divertente tra un giro sulla giostra e uno spuntino. Un video di pochi secondi che ha immediatamente fatto sognare i fan. Tra il cantante e l’attrice, però, non c’è alcun ritorno di fiamma. Tra i due ex c’è tanto affetto, stima e rispetto come ha sottolineato lo stesso Renga in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo.

“Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia. Nel momento in cui i figli vedono che i genitori sono sereni e che si rispettano, ti rendi conto che hai fatto un buon lavoro anche per loro. Quando finisce una storia d’amore, che ha portato due gioielli come i nostri figli, la vivi sempre come una sconfitta, ma poi diventa qualcosa di nuovo”, le parole di Renga.

LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO/ L'intrigante puzzle di Simone Aleandri













© RIPRODUZIONE RISERVATA