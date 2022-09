Ambra Angiolini e Francesco Scianna fidanzati?/ Abbracci, sorrisi e mani che si…

Ambra Angiolini e Francesco Scianna: flirt in corso?

Sta nascendo una nuova coppia nel mondo dello spettacolo? A diffondere rumors su un presunto flirt è il settimanale Diva e Donna che, nel numero in edicola, pubblica un servizio ad Ambra Angiolini e Francesco Scianna. Lei, reduce dalla storia con Massimiliano Allegri, è ufficialmente single e, in una delle ultime interviste, come si legge sullo stesso Diva e Donna, ha dichiarato: “Io non ho bisogna per forza di un amore per stare bene nè la fine di un amore per stare male”. Dopo l’addio ad Allegri, Ambra ha ricominciato da se stessa tuffandosi nella nuova avventura di X Factor, ma anche trascorrendo serata spensierate come quella immortalata da Diva e Donna.

Della vita privata di Francesco Scianna, invece, si sa pochissimo dopo la fine, anni fa, della storia con Francesca Chillemi con cui ha vissuto una relazione durata due anni. Oggi, nelle foto di Diva e Donna, i due appaiono molto affiatati.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna: solo un’amicizia?

Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, il feeling tra Ambra e Francesco Scianna è evidente. I due, in una tranquilla serata trascorsa a Roma, sorridono, si divertono e si abbracciano. Non mancano neanche le mani che si sfiorano come sottolinea il magazine che parla di intesa tra i due attori. Nessun gesto importante, tuttavia, che faccia effettivamente pensare all’inizio di una vera e propria storia d’amore.

Tra la Angiolini e Scianna, dunque, c’è solo una bella amicizia o c’è in ballo qualcosa in più? Oltre all’amicizia, i due potrebbero aver trascorso insieme una serata in vista di una collaborazione futura. Le ipotesi, dunque, sono tante. Per scoprire cosa accadrà tra i due attori, non ci resta che aspettare.

