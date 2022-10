Ambra Angiolini e Gianluca Grignani stanno insieme?/ Pizzicati in macchina e…

Ambra Angiolini e Gianluca Grignani pizzicati insieme in macchina

Novità in vista per Ambra Angiolini sul fronte sentimentale? Chissà… di sicuro è esploso un gossip che la riguarda, a proposito di un nuovo flirt. La coach di X-Factor è stata infatti pizzicata in compagnia di un cantante molto chiacchierato e popolare, ovvero Gianluca Grignani. A svelare l’inaspettata vicinanza tra la conduttrice e l’artista è stato Dagospia, tramite la spifferata di Dandolo Flash.

“Destinazione Ambra!”, lo scoop dell’esperto, che si domanda cosa ci facessero insieme, Gianluca e Ambra, nei giorni scorsi a Milano. A quanto pare i due sarebbero stati visti in macchina, con una certa confidenza. Non si fa riferimento ad alcun atteggiamento eccessivamente affettuoso, ma non si esclude nulla a priori.

Ad ogni modo il duo formato da Ambra Angiolini e Gianluca Grignani ha fatto scattare immediatamente il gossip, pur non essendoci elementi particolarmente intriganti o “compromettenti”. Oltretutto su Ambra Angiolini, le voci su nuovi amori si ripetono puntualmente. Non più tardi di qualche settimana fa, il nome della conduttrice era stata accostato a quello di un noto attore, ma poi con il passare del tempo ogni rumors è svanito nel nulla. Dunque Ambra Angiolini è ancora single? Durante le audition di X Factor si era dichiarata single. Ma dalle registrazioni, ormai, sono passate un po’ di settimane.

