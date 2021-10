Ambra Angiolini e Jolanda Renga unite da un tatuaggio/ Dopo Allegri, un per sempre…

Ambra Angiolini e Jolanda Renga sempre più unite. L’attrice e la figlia hanno un rapporto meraviglioso. Unite e complici, si supportano con forza anche in pubblico. Negli scorsi giorni, dopo la messa in onda del servizio di Striscia la notizia che ha consegnato il tapiro ad Ambra Angiolini dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri, è scesa in campo per difendere la madre. Per suggellare un amore unico che non finirà mai, mamma Ambra ha deciso di dire sì alla richiesta della figlia Jolanda.

L’attrice, così, si è tatuata insieme a Jolanda condividendo le foto del momento sul proprio profilo Instagram. “Alla fine mi ha convinta Jolanda Renga….. un per sempre che non si poteva rifiutare”, scrive l’attrice nella didascalia sotto le foto.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga: un rapporto unico

Innamorata dei figli, Ambra Angiolini dedica a Jolanda e Leonardo tutto il tempo che ha a disposizione. Con la primogenita Jolanda che ha compiuto 17 anni, ha instaurato un rapporto davvero speciale. Jolanda è ormai una giovane donna che comincia ad affacciarsi al mondo e a mamma Jolanda è unita oltre che da un amore incondizionato e naturale, anche da una complicità assoluta.

Con il tatuaggio, mamma e figlia hanno cementificato il loro legame e il gesto ha conquistato anche i fans dell’attrice. “Stupende”, ha scritto una ragazza. “Meraviglioso”, ha aggiunto un’altra. E ancora: “Molto bello un segno che unisce per sempre. I figli sono il nostro mondo il resto chissenefrega. Bellissimo il vostro legame e belle voi”, “bello il tatuaggio, ma soprattutto belle voi. Spero quando la mia bimba sarà più grande di riuscire a avere un rapporto come il vostro”.





