Ambra Angiolini e la bulimia/ Diventare mamma di Jolanda mi ha salvata (Verissimo)

Ambra Angiolini sarà ospite questo pomeriggio nello studio televisivo di “Verissimo”, dove la padrona di casa, Silvia Toffanin, intervisterà la showgirl e attrice, che si appresta a vivere un doppio, grande momento professionale: l’uscita del suo primo libro, intitolato “InFame”, e la messa in onda su Canale 5 della seconda stagione della serie tv “Il silenzio dell’acqua”, nella quale veste i panni di Luisa Ferrari e che all’esordio, nel 2019, riscosse grande successo. Per quanto concerne il manoscritto, che sarà disponibile anche su Amazon, Ambra ne ha parlato in anteprima ai microfoni di “Deejay chiama Italia”, descrivendolo così: “Se per te l’amore è quello che manca e non quello che resta; se sei capace di mangiare otto gelati Cucciolone così velocemente da non riuscire nemmeno a leggere le barzellette disegnate sopra il biscotto; se nella vita non sei un fuoriclasse ma un fuoricoda, se per staccare col mondo hai bisogno di ipnotizzarti davanti alla Prova del Cuoco… Questa è anche la tua storia”.

AMBRA ANGIOLINI SOFFRIVA DI BULIMIA

Ma “InFame” è molto di più di un semplice libro per Ambra Angiolini: è, di fatto, il racconto della sua esistenza, dettagliata attraverso ciò che accade alla protagonista del romanzo, Elettra, che conduce una battaglia estenuante e difficile contro la bulimia, disturbo del comportamento alimentare che ha accompagnato la stessa Ambra per gran parte della sua vita e, fortunatamente, ormai soltanto un ricordo appartenente al lontano passato, grazie alla nascita, diciassette anni fa, della sua prima figlia, Jolanda, grazie alla quale ha cominciato a reagire e a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della malattia. Ne soffriva da quando aveva sedici anni, ovvero proprio nel periodo in cui la sua popolarità stava crescendo a dismisura, grazie alla sua presenza davanti alle telecamere di “Non è la Rai”. Tuttavia, la giovane Angiolini combatteva quotidianamente con un mostro silenzioso, che soltanto la gravidanza è riuscita a ricacciare tra le nebbie dell’oblio, restituendo alla donna forza, serenità e, soprattutto, il sorriso.

GLI AMORI DI AMBRA ANGIOLINI: IERI RENGA, OGGI ALLEGRI

Ambra Angiolini ha portato a termine due gravidanze, frutto del suo amore con il cantante friulano Francesco Renga, interrottosi definitivamente nel 2015. Ora l’attrice è legata sentimentalmente al livornese Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus attualmente in cerca di panchina e la loro storia pare viaggiare a gonfie vele, come testimoniano le fotografie che, di tanto in tanto, campeggiano sui rotocalchi rosa. Tuttavia, i rapporti con Renga sono rimasti buonissimi, tanto che lo stesso artista ha rivelato a “Vanity Fair” che “io e Ambra ci siamo sempre divisi i compiti in egual misura. Nel momento in cui non lavoriamo, facciamo i genitori a tempo pieno. Cucinare, vestirli, metterli a letto, è questa la vita normale che abbiamo voluto per loro. Per questo abbiamo deciso di vivere in provincia, avevamo voglia di avere una vita tranquilla per noi e per i nostri bambini”. Due genitori molto presenti nella vita dei loro figli, dunque: “Siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo”. Come dargli torto?



