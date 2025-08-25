Ambra Angiolini ricorda le complesse regole di Non è la Rai: "Alcune di noi non ce la facevano, ma dovevano andare avanti"

Ambra Angiolini apre la scatola dei ricordi e torna a parlare di una delle sue pagine più note, l’esperienza a Non è la Rai. La showgirl ha vissuto momenti molto speciali nel programma Rai che le ha regalato la popolarità, ma in una intervista concessa a Sky TG24 ha ricordato alcune delle regole ferree che le ballerine erano chiamate ad osservare durante la trasmissione:

“Boncompagni aveva l’abitudine di parlare di tutto, la vera trasmissione si faceva in regia, con Pippo Baudo che abbiamo salutato da poco e Carmelo Bene, ma altri editorialisti. In onda andavano certe cose, c’era una sola telecamera che inquadrava tutti dall’alto, anche se qualcuna sveniva veniva portata via con il cuore di alcune che non reggeva magari quaranta minuti di ballo, qualcuna veniva trascinata ma doveva continuare a ballare, altrimenti veniva sollevata dall’incarico in una settimana. Alcune mie compagne avevano dolori mestruali pazzeschi e magari non riuscivano a ballare, noi invece andavamo avanti con le coreografie” ha rivelato Ambra Angiolini senza peli sulla lingua.

Ambra Angiolini e il passato: “Il lavoro mi ha dato una grande mano”

Intervenuta al Festival del Cinema, Ambra Angiolini ha parlato ancora del suo passato, raccontando di aver vissuto dei momenti non sempre facili. Ma la professione ha giocato un ruolo chiave in tutto questo, come confermato dalla stessa ex moglie di Francesco Renga:

“Il lavoro mi ha salvato. Certo, nessuno a 15 anni mi ha chiesto ‘come stai’. Mi dicevano invece che ero grassa, ero scema, ero ignorante. Insomma con me le parole erano abbastanza grezze, rupestri” ha detto Ambra Angiolini direttamente dal Festival del cinema tornando a parlare del suo passato.

