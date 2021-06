Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri/ Altro che crisi: baci e coccole in barca!

Altro che crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la coppia ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Costiera Amalfitana. Negli ultimi mesi si era parlato a lungo di una possibile crisi tra l’attrice e l’allenatore, che da tempo non apparivano insieme. Ma i due stavano solo facendo del loro meglio per mantenere lontano dai riflettori la loro vita privata. E ciò sono riusciti. Il settimanale “Chi”, però, ha pizzicato la coppia in vacanza durante una crociera lungo la Costiera Amalfitana: in barca Allegri prende il sole rilassato e guarda con amore la sua dolce metà. Ambra si sistema il costume e poi si avvicina al mister con cui si scambia baci e coccole. La coppia è stata anche avvistata a Ischia mentre passeggiava per le vie di Sant’Angelo, vicini ma senza tenersi per mano.

Allegri, allarme antiriciclaggio per scommesse?/ Juventus, lui si difende: "Estraneo"

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: ancora insieme

Massimiliano Allegri, dopo due anni di pausa, è tornato ad allenare la Juventus, dove avrà un ruolo da mister manager. Sembra infatti, come riporta Chi, che i due durante la romantica vacanza in Costiera Amalfitana si siano allontanati solo per permettere al mister di guardare le partite dell’Italia, è cosa nota che Ambra Angiolini non è una grande passionata di calcio. L’allenatore e l’attrice stanno insieme dal 2018, ma non sembrano intenzionati a sposarsi: entrambi genitori di due figli, vivono la loro storia d’amore con grande serenità. Ora che è tornato ad allenare i bianconeri, Allegri dovrà trasferirsi a Torino, mentre Ambra continuerà a vivere a Brescia con i figli Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex compagno Francesco Renga.

