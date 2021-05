Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in crisi?/ I due beccati insieme ma…

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in crisi? Si è parlato tanto di questo nei giorni scorsi per via di questo silenzio che i due tengono spesso sui social e anche perché i paparazzi sembrano ormai un po’ stanchi di immortalare coppie felici come la loro. Rimane il fatto che nei giorni scorsi si è molto parlato di una possibile rottura tra i due, un addio arrivato dopo tre lunghi anni di amore, promesse e confidenze importanti sul loro legame, ma in realtà niente di tutto quello che si è letto sui giornali e sui siti specializzati era vero. La prima a smentire la crisi è stata la diretta interessata, Ambra Angiolini che ospite di Mara Venier a Domenica In aveva rivelato che tra loro andava tutto a gonfie vele e che non c’è mai stata aria di crisi, anzi.

Dall’altro lato, a dare manforte alle sue dichiarazioni ci ha pensato il settimanale Oggi. Nel nuovo numero del settimanale i due si vedono insieme pronti a passeggiare mano nella mano mentre si legge “di freddo c’è solo il gelato” proprio ad indicare il fatto che i due continuano a coccolarsi, a camminare abbracciati e a stare insieme proprio come quei primi giorni in cui le loro foto al mare fecero il giro del web rivelando una nuova coppia, il ritorno dell’amore nella vita dell’attrice dopo la fine della sua relazione con Francesco Renga. A mettere in giro la voce sulla presunta crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri era un presunto amico dello sportivo che aveva spifferato tutto ai giornali. Siamo sicuri che le foto confermano in todo quello che ha rivelato l’attrice a Domenica In spazzando via ogni dubbio.

