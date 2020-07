Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri/ “Luna di miele” a Montecarlo e poi…Toscana!

Ed eccoli di nuovo insieme, alle prese con il bagno, in barca e poi in giro mano nella mano come una coppia qualunque. Naturalmente stiamo parlando di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini che dopo un lockdown che li ha tenuti distanti e con i loro rispettivi figli, possono finalmente incontrarsi e vedersi lontani da tutto e da tutti, una sorta di luna di miele che conferma come per i due niente sia cambiato. Nonostante le voci di un avvicinamento tra Ambra Angiolini e il suo ex Francesco Renga, sembra proprio che l’attrice penda ancora dalle labbra del suo compagno con il quale passerà un’estate all’insegna dell’italianità come fanno da sempre dividendosi tra la Toscana, dove tutto è iniziato, e l’altra quota della Valle d’Aosta.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI RIPARTONO DA DOVE TUTTO E’ INIZIATO…

Prima di godersi insieme le vacanze italiane, i due sono stati immortalati dal settimanale Chi a Montecarlo per il loro incontro “pubblico” dopo il lockdown in cui lei ha continuato a dedicarsi allo studio e alla lettura dei copioni di nuovi lavori in attesa del ritorno sul set rinviato a causa del Coronavirus e delle ultime limitazioni. Dall’altra parte, invece, Massimiliano Allegri continua ad attendere la chiamata che potrebbe portarlo oltre i confini Nazionali (per l’occasione ha perfezionato il suo inglese) o riportarlo sulla panchina del Milan, secondo gli ultimi rumors. Prima di vedere se i due dovranno separarsi ancora, i fan non potranno far altro che beccarli nuovamente in quest’estate italiana…



