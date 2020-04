Ambra Angiolini ex moglie Francesco Renga/ “A 18 anni non essere madre mi deprimeva”

Ambra Angiolini si trovava in montagna con i figli Jolanda e Leonardo Renga quando anche Brescia è diventata uno dei maggiori focolai del Coronavirus. “I nostri figli all’inizio l’hanno vissuta come noi, sembravano in un film“, ha detto l’ex compagno Francesco Renga alla trasmissione Lunatici, “Ora sono sconvolti come noi. Io e Ambra siamo molto fortunati da questo punto di vista, nostra figlia Iolanda ha sempre avuto un grande impulso per il sociale. Sa che fa parte di una comunità, che è meglio se in quella comunità tutti stiano comunque bene”. Come sta trascorrendo la quarantena Ambra, quindi? Ne parla lei stessa in una recente intervista a Il Corriere della Sera: “Sveglia alle 7 perché Jolanda e Leonardo hanno le video lezioni. La prima cosa da controllare è se la connessione non è impallata, poi io mi metto a fare le pulizie (sono una maniaca) e abbino la disinfezione all’attività fisica: mentre sbatto coperte e tappetti, cerco di fare squat e flessioni e di essere di aiuto a un corpo che in questo periodo ingerisce cibo in maniera anomala rispetto al solito”. Oltre a questo si dedica anche alla cucina, tanto che scherza sulla possibilità di non passare più dalla porta, quando l’emergenza sarà finita. Senza dimenticare i contatti con il compagno Massimiliano Allegri: “Siamo vecchio stile“, confessa, “più che videochiamate, semplici telefonate. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore“.

Ambra Angiolini, l’ottimo rapporto con l’ex Francesco Renga

Non è un mistero che Ambra Angiolini sia rimasta in ottimi rapporti con l‘ex marito Francesco Renga. Nonostante il loro amore si sia trasformato e abbia provocato la fine del loro matrimonio, i due sembrano aver trovato un equilibrio perfetto. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Verissimo trasmetterà l’intervista più recente fatta a Francesco Renga, in cui parla anche del rapporto creato con la sua ex. “Le cose non sono andate, i motivi possono essere tanti”, ha sottolineato, “il fatto che ognuno di noi si sia rasserenato dal punto di vista affettivo ha fatto sì che certe cose non dette, non spiegate, si siano sopite”. Ambra infatti ha trovato in Massimiliano Allegri un nuovo amore, mentre Renga si è unito sentimentalmente a Diana Poloni. “Mi sono innamorata di lui perchè come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perchè siamo due sbagli”, ha dichiarato l’ex volto di Non è la Rai a Vanity Fair, in una recente intervista, anche se il suo più grande sogno, fin da bambina, era di diventare madre. “A 14 anni ovviamente non capitò”, ha aggiunto, “mi sembrava strano. A 18, dopo Non è la Rai, non essere madre mi fece scoprire per la prima volta il volto della depressione. Il dottore mi disse di partire per il Brasile. Così presi l’aereo e andai a Rio per iniziare la mia esperienza come volontaria con un medico dell’Ospedale San Camillo di Roma che operava i bambini”. Un periodo bellissimo ed travolgente, che però non ha colmato quel vuoto che Ambra ha continuato a sentire. Almeno fino alla nascita della primogenita Jolanda. “Era come se fossi stata affamata d’amore per tutta la vita e improvvisamente ero sazia“, ha detto, “fu l’inizio di un lungo cammino che mi ha fatto capire cosa vuol dire essere madre. Guardare alle spalle dei tuoi figli invece di coprire il loro orizzonte. Essere un porto sicuro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA