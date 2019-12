Ambra Angiolini, ex moglie Francesco Renga/ “Siamo rimasti vicini per i nostri figli”

Ambra Angiolini è la ex moglie di Francesco Renga, uno degli artisti protagonisti del “Capodanno in musica” di Canale 5. La ex bambina prodigio di Non è la Rai, diventata oggi una delle attrici più ricercate del piccolo e grande schermo, in questi giorni ha condiviso con i suoi tantissimi fan una foto con la figlia Jolanda. Una scelta inaspettata, visto che Ambra è da sempre molto legata alla sua famiglia e alla sua privacy. Ambra non ama raccontare la sua vita privata sui social, ma con il passare del tempo sembra aver ammorbidito questo suo approccio visto che proprio su Instagram ha postato una foto in compagnia della figlia Jolanda accompagnata dalla didascalia “Giochiamo a mamma e figlia da quasi 16anni”. Lo scatto ha attirato l’attenzione dei fan e dei tantissimi amici visto che non si contano i commenti di affetto da parte di colleghi, ma anche dei fan che hanno notato quanto “mamma e figlia” si somiglino!

Ambra Angiolini: “con Francesco Renga abbiamo deciso insieme”

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati legati per 11 anni. Un amore importante che ha visto la coppia diventare anche genitori di due splendidi figli Jolanda e Leonardo. Qualcosa però all’improvviso si è rotto e la coppia, di comune accordo, ha deciso di lasciarsi. Parlando proprio della fine della relazione con il cantante di “Angelo”, la ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato a IoDonna: “lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente”. Nessuno screzio o battibecco tra i due come ha sottolineato la stessa Ambra: “ci sono cose che raccontano le persone, e io non posso improvvisamente trasformarmi in qualcun altro. Non voglio essere rabbiosa né patetica, e vivo quello che sta succedendo come il più grande gesto d’amore che ci siamo regalati, forse il gesto più altruista che siamo stati in grado di fare dopo la nascita dei nostri figli. C’era una ferita sanguinante e io ho deciso di prendere la medicina per curarla. Magari un distacco può rimettere a posto gli equilibri”.

Ambra Angiolini: “I nostri bambini ci hanno aiutato tantissimo”

Un amore può finire, ma resta l’affetto e la stima. E’ finita proprio così tra Ambra Angiolini e Francesco Renga che, dopo 11 anni d’amore, hanno deciso di comune accordo di mettere un punto alla loro storia. Un amore che non ha minimamente intaccato il rapporto con i figli Jolanda e Leonardo visto che la ex coppia ha deciso di restare “unita” anche se l’amore è finito. “Siamo rimasti vicini per i nostri figli, viviamo a un rampa di scale di distanza” ha dichiarato Francesco Regna parlando della separazione. “I nostri bambini ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo fatto un bel lavoro su di loro e ci stanno restituendo il favore” ha dichiarato Renga che con Ambra Angiolini hanno deciso di continuare a vivere nello stesso palazzo e nella stessa città.



