Ambra Angiolini lancia la provocazione: “I miei ex? Tutti casi umani tranne Francesco Renga”

La battuta di Ambra Angiolini contro i suoi ex compagni rilasciata durante la presentazione del film BFF non è passata inosservata. Ambra ed Anna Ferzetti interpretano due migliori amiche che si ritroveranno rivali in amore, e quando un giornalista le ha chiesto se anche nella vita reale le è capitato di essere rivale in amore con una sua amica la risposta si è trasformata in una frecciata contro i suoi ex ad eccezione di Francesco Renga: “Se ho avuto un’amica rivale? No, forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano dei casi umani, non interessavano.”

A chi si riferiva Ambra Angiolini con la battuta al vetriolo? Sicuramente non a Francesco Renga, padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, con cui è stata legata dal 2003 al 2015. Non sono mai giunti al grande passo del matrimonio ma il loro amore è stato impreziosito dall’arrivo di due figli. E quando è finito l’amore sono rimasti in ottimi rapporti ed a giudicare dalle foto sui social l’affetto e la stima sono rimasti immutati. L’attrice e conduttrice, in seguito, è stata legata all’allenatore Massimiliano Allegri, dal 2017 al 2021 e successivamente all’attore Andrea Bosca per circa un anno.

Ambra Angiolini confessione a cuore aperto: “Da piccola terrorizzata di fare pipì a letto, oggi temo il buoi”

In un’intervista concessa al Fatto Quotidiano Magazine, invece, l’attrice ha rivelato qual era la sua più grande paura da piccola e quale invece è rimasta ancora oggi la sua più grande paura: “Da piccola era il terrore di fare la pipì a letto. Come diceva mio nonno, ‘ho mandato in barchetta parecchi’. Battezzavo i materassi, mi chiamavano apposta (ride, ndr); e poi il buio. Ce l’ho ancora oggi questa paura, è perché adesso mi piace un sacco vivere.” Si è detta invece una mamma fiera dei suoi due figli Leonardo e Jolanda.