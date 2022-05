Ambra Angiolini giudice a X Factor 2022/ La conferma: “Ecco il video del mio provino”

Ambra Angiolini in giuria a X Factor 2022: la conferma

Non ci sono più dubbi: Ambra Angiolini è tra i giudici di X Factor 2022. La notizia, che nei giorni scorsi era solo un’indiscrezione, è oggi confermata dai canali ufficiali del talent targato Sky oltre che dalla diretta interessata che, su Instagram, ha pubblicato il video del provino. “Ambra Angiolini giudice di X Factor 2022 è tutto ciò che serviva al vostro mercoledì. E giovedì. E venerdì. E sabato”, si legge nell’annuncio che conferma le voci.

La conduttrice, showgirl e cantante è pronta a sedere al ben noto bancone e dire la sua sui vari talenti che si presenteranno quest’anno con la speranza di aggiudicarsi un posto in una delle quattro squadre che arriveranno ai Live. Il nome di Ambra Angiolini arriva subito dopo l’annuncio del ritorno alla giuria di Fedez.

Ambra Angiolini in giuria a X Factor 2022: il video del provino

All’annuncio della presenza di Ambra Angiolini nella giuria di X Factor 2022, è stato affiancato il video del provino da lei sostenuto per poter intraprendere questa avventura. In questo l’attrice dichiara: “È andata così, ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino come è giusto che sia. Come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: ‘Vai, vai, vai’. Ho ricevuto quattro sì. X Factor arrivo”. Segue dunque il filmato in cui la Angiolini improvvisa dei giudizi, spesso esilaranti, su brani che non vengono però resi noti. Continua, dunque, la rivoluzione alla giuria di X Factor che promette ulteriori colpi di scena per i due posti rimasti.

