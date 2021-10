Ambra Angiolini gode per sconfitte Allegri con Juve/ È fake, ma esplode ironia social

Le sconfitte di Massimiliano Allegri con la Juventus fanno felice Ambra Angiolini? Il caso è scoppiato sui social in un intreccio tra la carriera sportiva del tecnico e la sua vita sentimentale, finita sotto i riflettori per la rottura con l’attrice. Si parla di un tradimento alla base della fine della relazione, con strascichi dolorosi per Ambra Angiolini. Anche per questo i social l’hanno tirata in ballo dopo l’ennesimo risultato deludente dell’ormai ex compagno. Ironia social a parte, in rete sono circolati anche degli screenshot relativi ad un tweet dell’attrice. “Sto godendo come una porca”, è il post attribuito ad Ambra Angiolini.

In realtà si tratta di un fake ed è anche facile capirlo. In primis, al nome dell’account non corrisponde alcun profilo Twitter. Inoltre, Ambra Angiolini non ha alcun account ufficiale su questa piattaforma. Sarebbe bastato soffermarsi sull’espressione per capire comunque che era un falso, visto che non si tratta di un’affermazione nello stile dell’attrice.

AMBRA ANGIOLINI, MASSIMILIANO ALLEGRI E L’IRONIA SOCIAL…

Quel che è vero è che Ambra Angiolini è stata “usata” bonariamente dai tifosi anti-juventini per meme e sfottò. Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus con l’Hellas Verona, infatti, il web si è scatenato. Si può parlare di un vero e proprio diluvio di meme, visto che l’attrice sarebbe stata tradita da Massimiliano Allegri. Dunque, nei meme appare felice, felicissima, per il tracollo dei bianconeri. In un fotomontaggio appare con la maglia dell’Hellas Verona e la scritta “Ciao Max! Salutami Giulietta”. In un’altra foto invece Ambra Angiolini appare sorridente, ma in questo caso la scritta è “Allegri out”.

Una ironia social senza freni che ha travolto in generale il mondo Juventus, ma in particolare il suo allenatore, finito al centro del gossip per via della rottura con Ambra Angiolini. Un momento non facile, da tutti i punti di vista, per l’allenatore toscano. Ma su una cosa può star tranquillo: l’ex fidanzata non ha gioito sui social per la sconfitta, almeno non pubblicamente…



