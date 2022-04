Ambra Angiolini ha il Covid? A rischio conduzione concerto 1 maggio 2022/ “Sarebbe una beffa”

Ambra Angiolini ha i Covid? Come sta?

Ambra Angiolini salta il concerto del primo maggio a causa del Covid? Qualche giorno fa la conduttrice è risultata positiva al Coronavirus e naturalmente, adesso, la sua presenza sul palco è a rischio. La showgirl è in attesa dell’esito del molecolare per poter confermare la sua partecipazione a questa nuova edizione, che riaccoglie dopo tanto tempo il pubblico nella straordinaria location di piazza San Giovanni a Roma. Questa mattina, dunque, Ambra non ha preso parte dalla conferenza stampa di rito, dove si è collegata solo telefonicamente. “Avrei già voluto essere lì in piazza ma sono in attesa del risultato negativo del tampone”, ha spiegato la conduttrice, che ha già ricevuto il sostegno dei fan sui social.

Ambra Angiolini giudice a X Factor 2022?/ "Trattative in fase avanzata"

Ambra Angiolini in attesa del risultato negativo del tampone: “Spero arrivi presto”

Sul palco ci sarà Bugo a condurre nella prima parte dell’evento, ma non sostituirà Ambra Angiolini, che naturalmente spera ancora di essere parte integrante dell’evento. “Sono in attesa del risultato negativo del tampone. Spero arrivi presto. Sarebbe una beffa se dopo due anni io rimanessi chiusa in casa e loro in piazza”, ha commentato la conduttrice. Il risultato del pcr è atteso nelle prossime ore, intanto Massimo Bonelli – ideatore e produttore di diversi programmi tv – si è detto ottimista per Ambra. “Sento che ce la farà e che sarà con noi”, ha scritto su Twitter.

LEGGI ANCHE:

Ambra Angiolini "Bulimica per amore, perso lavoro perché 'lesbica' "/ Confessioni choc a Michelle HunzikerAmbra Angiolini chi è, vita privata e fidanzati/ Da Francesco Renga al tradimento di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA