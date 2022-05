Ambra Angiolini, incendio a Stromboli durante riprese/ Appiccato rogo per fiction ma…

Dalla fantasia alla realtà in un attimo. Dovevano simulare un incendio sul set di Ambra Angiolini, ma lo hanno fanno scoppiare per davvero. È accaduto a Stromboli, dove il regista Marco Pontecorvo sta girando una fiction Rai sulla Protezione civile con l’attrice protagonista. Gli attori, che stava interpretando gli operatori della protezione civile, sono stati così sostituiti da quelli veri, accorsi sul posto per spegnere il rogo insieme ai vigili del fuoco. L’idea era di appiccare un piccolo rogo che doveva restare sotto controllo, secondo quanto riportato da Repubblica, che cita fonti investigative.

Ma l’incendio si è diffuso a causa del forte vento di scirocco e si è sviluppato nella località soprastante San Vincenzo. Quindi, le fiamme hanno coinvolto almeno un ettaro di macchina mediterranea. Quindi, è stato necessario l’intervento di un canadair e di un elicottero. Inizialmente si era ipotizzato che le fiamme fossero partite dall’appezzamento di terra di un agricoltore che avrebbe bruciato la sterpaglia.

AMBRA ANGIOLINI A STROMBOLI PER FICTION RAI

«Il rogo ha interessato oltre un ettaro di macchia mediterranea», hanno raccontato i residenti, citati da Repubblica. Ma secondo quanto raccolto da LiveSicilia, almeno cinque ettari di macchina mediterranea sono stati ridotti in cenere. Il vento di scirocco ha propagato l’incendio che ha raggiunto anche Scari, inoltre le fiamme rischiavano di raggiungere anche alcune villette. Nessun commento per il momento da parte di Ambra Angiolini, che nei giorni scorsi si era mostrata all’interno di un elicottero tramite una foto pubblicata su Instagram: «C’era traffico». In precedenza, invece, aveva pubblicato un video della recente attività dello Stromboli che ha creato qualche apprensione. Ora invece è l’incendio a preoccupare chi vive nella zona, anche in virtù del fatto che le fiamme rischiavano di avvicinarsi pericolosamente alle ville ivi presenti.

#Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta interessando la vegetazione, sull’isola di #Stromboli (ME)

Alimentato dal forte vento, l’incendio ha minacciato anche alcune abitazioni [#25maggio 15:15] pic.twitter.com/GrSnVysuzX — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 25, 2022













