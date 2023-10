Ambra Angiolini, la squadra di X Factor 2023: chi sono?/ Angelica Bove verso i live…

La squadra di Ambra Angiolini a X Factor 2023: chi sono i tre concorrenti?

Tra le squadre più attese per i live di X Factor 2023 c’è sicuramente quella di Ambra Angiolini che, nel corso delle audizioni, si è emozionata nell’ascoltare la voce, ma anche la storia dei vari talenti che hanno scelto di partecipare al talent show di Sky per vivere un sogno, ma anche per cambiare la propria vita e trasformare quella che, in alcuni casi, è una semplice passione, in un vero e proprio lavoro. Dietro la cattedra della giuria di X Factor 2023, Ambra Angiolini non ha concesso sconti dando il proprio sì solo a quegli artisti che ritiene siano effettivamente validi.

E così, anche per lei, è arrivato il momento di scegliere i tre cantanti da portare sul palco dei live di X Factor 2023 che cominceranno ufficialmente il 26 ottobre. Per farlo, sono fondamentali le scelte degli home visit.

Angelica Bove nella squadra di Ambra a X Factor 2023?

Durante gli home visit, Ambra Angiolini avrà la possibilità di riascoltare Gaetano De Caro, 16 anni di Casamassima (Bari); gli Isobel Kara, due ragazzi di 23 e 26 anni di Taranto; Jacopo Martini, 27 anni di Roma; Matteo Pierotti, 24 anni di Roma; Angelica Bove, 20 anni di Milano.

Tra i cinque cantanti selezionati durante i bootcamp, la super favorita è Angelica Bove che ha commosso tutti durante le audizioni cantando “La notte”, di Arisa, un brano struggente con cui ha portato la propria storia e il proprio dolore per la perdita dei genitori. Il web non ha dubbi che tra i tre cantanti di Ambra ci sarà proprio lei.

