Ambra Angiolini lascia la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini/ Dopo le denunce…

Ambra Angiolini e il caso dell’appartamento di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini

Si sarebbe concluso il caso dell’appartamento di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini che Ambra Angiolini avrebbe occupato a Milano per mesi dopo la scadenza del contratto. Come fa sapere in esclusiva “Pipol Gossip”, la Angiolini, impegnata a Milano con i live di X Factor 2022 di cui è giudice insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, avrebbe definitivamente lasciato la casa che sarebbe così tornata nelle mani di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini.

A denunciare il tutto sui social era stata la stessa Slitti che, attraverso il proprio profilo Instagram, aveva accusato la Angiolini di non aver rispettato l’accordo di liberare l’appartamento milanese preso in affitto nel 2021 entro giugno 2022. La Slitti ha parlato più volte sui social della situazione che stava vivendo, ma oggi, stando a quello che si legge in esclusiva su “Pipol Gossip”, pare che la Angiolini abbia lasciato l’appartamento.

Le parole di Silvia Slitti sul “caso Ambra Angiolini”

Ai microfoni di Valerio Staffelli che le ha consegnato il tapiro di Striscia la Notizia, Silvia Slitti, insieme a Giampaolo Pazzini, ha rilasciato le ultime dichiarazioni sull’appartamento che, oggi, pare sia tornato nelle sue mani. «Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo», le parole della Slitti a Valerio Staffelli.

«Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta», le parole di Pazzini. Oggi, pare che la vicenda si sia conclusa.

