Ambra Angiolini: “Max Allegri mi ha salvata”/ “Mi sono innamorata di lui perchè…”

Ambra Angiolini si racconta a cuore aperto in una bellissima e toccante intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. L’attrice che in questi anni non si è fatta mancare nulla diventando una delle interpreti più importanti del cinema italiano e diventando mamma di Jolanda e Leonardo, nati dal suo amore, oggi finito, con Francesco Renga, per la prima volta, ha ripercorso anche gli anni bui della depressione, ma soprattutto, si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore pubblica nei confronti di Massimiliano Allegri. La storia tra l’attrice e l’allenatore procede a gonfie vele e Ambra Angiolini, a Vanity Fair, confessa di essere stata salvata dall’amore di Allegri, capace di curare tutte le sue ferite. “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti“, confessa la Angiolini. Ma perchè Ambra si è innamorata di Allegri? “Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”, aggiunge.

AMBRA ANGIOLINI E LA DEPRESSIONE

La vita di Ambra Angiolini non è stata sempre rose e fiori. L’attrice, infatti, confessa di aver sofferto di depressione. Un momento buio per Ambra che, nel 2012, mentre lavorava ad un progetto importante, fu colta da un’improvvisa paura di tutto al punto da non riuscire a prendere l’ascensore o a salire a bordo di un treno o di un aereo. “Le paure stavano dominando la mia vita. E quando succede così è l’inizio del baratro. Stavo girando La Squadra e dissi stop. Poi una mattina è crollato tutto. Una mattina qualunque. Mia figlia Jolanda si sveglia, deve andare all’asilo. Il sole entra nella cameretta, l’armadio è colorato, bellissimo. Mi chiede: mamma mi aiuti a vestirmi? Io realizzo che è la cosa più difficile da fare. Vado nell’altra stanza, mi metto a piangere per un’ora. Quella mattina ho capito che dovevo ricominciare da capo“, racconta, oggi senza paura, Ambra.

AMBRA ANGIOLINI E L’AMORE PER I FIGLI

Innamorata del suo Max, ma soprattutto dei suoi figli, Jolanda e Leonardo che sono i veri, grandi successi di Ambra Angiolini. Mamma presente e orgogliosa di entrambi, la Angiolini confessa di aver sempre desiderato diventare mamma. La nascita di Jolanda è stato il dono più grande che la vita le abbia fatto: “A 18, dopo Non è la Rai, non essere madre mi fece scoprire per la prima volta il volto della depressione. Il dottore mi disse di partire per il Brasile. Così presi l’aereo e andai a Rio per iniziare la mia esperienza come volontaria con un medico dell’Ospedale San Camillo di Roma che operava i bambini. Fu bellissimo e travolgente. Ma la vera sensazione di sazietà fu quando rimasi incinta di mia figlia. Era come se fossi stata affamata d’amore per tutta la vita e improvvisamente ero sazia”, conclude.





