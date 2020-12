Ambra Angiolini/ “Regalo speciale da Massimiliano Allegri. Sono molto innamorata…”

“Seguo il flusso positivo e continuo a dire grazie”, poche parole ma tanto significato. È di Ambra Angiolini questa riflessione scritta e postata su Instagram in uno dei suoi ultimi post, parole che lasciano trasparire un bellissimo momento personale che l’attrice sta effettivamente vivendo. “Quando una è innamorata, è innamorata. Lui è come me, è diverso da come sembra…”, ha d’altronde ammesso in un’intervista rilasciata a Verissimo Ambra, facendo chiaramente riferimento al rapporto con Massimiliano Allegri, suo compagno ormai da qualche anno. È lui ad averle fatto un regalo mai ricevuto prima d’ora: “Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale, ovvero scrivere un libro. – ha ammesso l’attrice, che ha così sottolineato – Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”.

Ambra Angiolini, “InFame” e la bulimia

Il libro di cui parla si intitola “InFame“ e parla dei problemi che Ambra Angiolini ha avuto con la bulimia. Ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a Le Iene, durante la quale ha raccontato: “La prima volta avevo 15 anni. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare.” Così ha voluto precisare che con questa malattia “Non c’entra niente la bellezza, poi qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stronz*ta?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA