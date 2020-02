Ambra Angiolini “Si resta un po’ bulimici”/ I suoi disturbi alimentari riaffiorano…

Una volta ne ha fatto una lunga diretta radio, adesso un libro, Ambra Angiolini continua ad esorcizzare i suoi problemi e disturbi alimentari e questa volta lo farà proprio scrivendo e raccontando tutto a suon di capitoli e di ricordi. L’attrice in questi giorni è un po’ silenziosa e non perché le manchi il lavoro o l’amore ma, secondo Chi, solo perché sta mettendo insieme sentimenti e ricordi per preparare il suo primo libro che, molto probabilmente, sarà intitolato In-Fame proprio per chiarire subito l’argomento ovvero la bulimia di cui ha sofferto per anni. Proprio in tempi non sospetti, l’attrice ne aveva già parlato non solo in radio ma anche in un’intervista a Vanity Fair in cui aveva spiegato la sua visione dei disturbi alimentari che non sono mai un capriccio: “La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale. Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio…”.

AMBRA ANGIOLINI PRONTA A RACCONTARE I SUOI DISTURBI ALIMENTATI IN UN LIBRO

Il suo racconto poi si è concentrato sulla sua bulimia di cui ha sofferto proprio in un momento in cui era sempre alla ricerca di qualcosa, il cibo, che riempisse il suo vuoto e la sua mancanza d’amore, lo stesso che poi la figlia Iolanda è riuscita a colmare allontanandola dal cibo. Ambra Angiolini ha spiegato: “Un po’ si resta bulimici tutta la vita. La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Iolanda la fame d’amore si è finalmente placata”. Al momento non ci sono novità ufficiali su quello che Chi definisce un progetto segreto ma tra le Chicche del nuovo numero del settimanale si legge: “Momento di silenzio per Ambra Angiolini, che sta dedicando questo periodo alla scrittura. In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza. Il titolo infatti sarà In-Fame“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA