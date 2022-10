Ambra Angiolini, squadra di X Factor 2022: chi sono i concorrenti?/ Le ultime scelte prima dei Live Show

La squadra di Ambra Angiolini a X Factor 2022: chi sono i tre concorrenti scelti?

Per Ambra Angiolini, alla sua prima esperienza come giudice di X Factor 2022, è arrivato il momento di scegliere i tre talenti da portare ai Live Show, al via giovedì 27 ottobre. Come gli altri giudici, anche Ambra durante i Bootcamp ha scelto 6 concorrenti per il proprio roster, adesso è arrivato il momento di dimezzarlo. Con l’ex volto di Non è la Rai andrà alle Last Call, in onda oggi giovedì 20 ottobre, Cecilia Quaranta, in arte Talea, musicista 23enne di Jesi (Ancona).

Talea è salita sul palco, scalza e con una chitarra in spalla, per cantare “Dancing in the Dark” di Bruce Springsteen. Nel roster di Ambra anche Matteo Siffredi, 20enne di Villanova D’Albenga (Savona) ora a Milano, che ha presentato il suo inedito “Bianco e nero”. La prima band della squadra di Ambra sono i Nervi, quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze: hanno conquistato Ambra con il loro brano “Tutte le sere”.

Ambra Angiolini: le ultime scelte prima dei Live Show

Anche Francesca Rigoni, in arte Inverno, fa parte della squadra di Ambra Angiolini a X Factor 2022. La social media manager di 26 anni di Arzignano (Vicenza) ha superato la fase dei Bootcamp con l’inedito “Ansiaaaaa”. La seconda band che fa parte del roster di Ambra sono i Tropea, quattro musicisti tra i 26 e i 32 anni. A dispetto del nome, sono originari di diverse parti d’Italia ma si sono conosciuti a Milano. Il gruppo ha consultato Ambra con un’inedita versione di “Insieme a te sto bene”. Infine Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano, ha eseguito al piano “Teardrop” dei Massive Attack. Chi saranno i tre concorrenti che Ambra Angiolini deciderà di portare ai Live Show? Ricordiamo che ogni squadra deve essere composta da almeno una band.

