Ambra Angiolini/ La bulimia, l’amore per le figlie Jolanda e Leonardo, i tradimenti di Allegri e la rinascita

Ambra Angiolini, la carriera e Francesco Renga

Ambra Angiolini sarà ospite di Michelle impossible, nell’attesa di rivederla sul grande schermo, la showgirl è nuovamente al centro del gossip. Nata nel 1977, ambra si appassiona sin da piccola al mondo dello spettacolo e affascinata dai riflettori inizia la sua carriera con “Bulli e Pupe” su canale 5. Il successo arriva in particolar modo quando diventa una delle ragazze di “Non è la Rai” e da li è poi partita la sua carriera come conduttrice. Ambra però ama tantissimo il cinema e negli ultimi anni ha avuto modo di lavorare come attrice nel film “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek e in altre serie tv.

Ambra Angiolini hot in micro bikini/ L'attrice in vacanza al Circeo

Se la carriera dell’attrice sembra essere perfetta a primo impatto, la stessa cosa non si può dire della sua vita sentimentale. Nel corso della vita la showgirl si è innamorata più volte ma è sempre rimasta delusa della conclusione delle sue storie d’amore. La relazione più importante è stata indubbiamente quella col cantante Francesco Renga, perché al di la della rottura finale, i due hanno vissuto insieme la gioia di diventare genitori di Jolanda e Leonardo. Quella relazione fu davvero importante per Ambra, che grazie all’amore della madre e alla maternità dichiarò di essere guarita dalla bulimia.

Fedez e Ambra ai ferri corti a X Factor?/ Continuano le polemiche ma un video...

Ambra Angiolini, i tradimenti di Massimiliano Allegri e il nuovo flirt

Superata la storia d’amore con Francesco Renga, Ambra Angiolini si è dedicata a se stessa, ai suoi figli e alla sua carriera per ben due anni, fino a quando nel 2017 ha iniziato a frequentare l’allenatore calcistico Massimiliano Allegri. I due si erano incontrati per caso e la loro relazione aveva fatto molto scalpore ma mai quanto la conclusione. Pare infatti che la coppia si sia lasciata nel 2021 a causa di continui tradimenti e in particolare con una donna.

Di recente i giornali di gossip hanno affermato che Allegri starebbe rifrequentando proprio quella donna, con cui è stato avvistato in un resort in Sardegna ma questo non sembra minimamente sfiorare la showgirl. Dopo la fine della loro storia d’amore, Ambra è ripartita da zero e un po’ di tempo dopo è stata paparazzata mentre baciava un uomo, si supponeva si frequentassero da tempo e di recente è stata svelata la sua identità: Gianluca Roberto. Attualmente comunque la showgirl si sta godendo le vacanze estive e non sembra voler parlare d’amore. Terminate le vacanze però ambra è sembrata molto più soddisfatta e felice, lo fanno ben capire le parole che ha pubblicato su Instagram: “Parti con una valigia e quando torni non basta più da tutti i sogni che mi sono stati regalati”.

LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO/ L'intrigante puzzle di Simone Aleandri

© RIPRODUZIONE RISERVATA