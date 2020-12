Ambra Angiolini vs Mediaset per Silenzio dell’Acqua 2/ “Iniziamo alle 22.30 tanto…”

Ambra Angiolini si scaglia contro Mediaset per il trattamento riservato a “Il Silenzio dell’Acqua 2“, la fiction in cui recita al fianco di Giorgio Pasotti. L’ultima puntata, che è andata in onda ieri su Canale 5, non ha prodotto ascolti importanti. Infatti, è stata vista da soli 2 milioni e 283mila spettatori, per uno share del 10,9% che è ritenuto basso in quanto la serata non era particolarmente ostica dal punto di vista della competizione con la concorrenza. Dopo il debutto della seconda stagione al venerdì sera, la fiction era stata spostata al mercoledì proprio a causa dei risultati deludenti, ma con una partenza sempre più vicina alle 22, anche per via della chiusura ritardatara di Striscia la Notizia.

Scelte che non sono piaciute ad Ambra Angiolini, la quale ha espresso tutto il suo disappunto sui social. Con una “storia” pubblicata su Instagram l’attrice ha aperto ufficialmente il caso. «Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che problema c’è? La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È pure l’ultima puntata, grazie!», ha scritto Ambra Angiolini.

AMBRA ANGIOLINI VS MEDIASET. E GIORGIO PASOTTI…

Convinta della qualità del prodotto a cui ha lavorato, Ambra Angiolini evidentemente ritiene che le scelte fatte nella messa in onda de “Il Silenzio dell’Acqua 2” abbiano inciso sui risultati ottenuti in termini di ascolto. Del resto, l’attrice aveva già espresso il suo disappunto prima del secondo appuntamento, proprio in occasione del cambio di programmazione. In quel caso, però, la fidanzata di Massimiliano Allegri aveva scelto di trattare il caso con un tono ironico, ma comunque pungente. «Chi è stato? Aspetto voi per risolvere il caso. Stasera alle 21.40 su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua 2, il GF Vip ed anche All Together Now», aveva infatti scritto Ambra Angiolini in precedenza.

Ma anche il collega Giorgio Pasotti aveva avuto da ridire sulla vicenda. «Dear Piersilvio, sappi che anche se Il Silenzio dell’Acqua me lo sposti alle sei di domenica mattina io me lo vedo lo uguale. Ciao e discreta serata», aveva scritto un telespettatore sui social nei giorni scorsi. E l’attore aveva commentato: «Tweet vincitore!!». L’account ufficiale Fiction Mediaset retwittò pure, a conferma di un percorso travagliato.



