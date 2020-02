Ambra e Kikò si sono lasciati?/ Piero Chiambretti: “non so chi sia il suo fidanzato”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono definitivamente lasciati? Una nuova bomba scoppia sulla coppia conosciutasi lo scorso anno all’interno della casa del Grande Fratello 15. Una complicità scattata nella casa, ma poi scoppiata una volta usciti fuori dalla casa con tanto di diatriba mediatica con la ex moglie Tina Cipollari. Polemiche a parte la coppia sembrava prossima al matrimonio, ma qualcosa forse è cambiato visto che durante la puntata di #CR4 La Repubblica delle Donne dedicato all’amore e a San Valentino, Piero Chiambretti nel presentare la professoressa del Grande Fratello ha mostrato una foto di Ambra con una sagoma nera con tanto di punto interrogativo. Non solo, il conduttore ha detto: “abbiamo Ambra con il punto di domanda perchè non sappiamo al momento chi sia il suo fidanzato”. A queste parole la Lombardo ha sorriso senza precisare nulla. Possibile che la coppia sia davvero scoppiata?

Ambra Lombardo e Kikò Nalli fidanzati o no?

Non è dato sapere se Ambra Lombardo e Kikò Nalli siano ancora una coppia oppure no. Sui social del resto la professore del GF 15 non posta molto della sua vita privata e la sua mancata replica a Piero Chiambretti fa pensare che la coppia possa essere davvero in crisi. Va detto che non è la prima volta che Ambra e Kikò vivono dei momenti di difficoltà visto che diversi mesi fa era stata proprio la coppia ad annunciare la fine del loro amore per motivi di incompatibilità caratteriale. Poco dopo però era stata proprio la Lombardo a precisare con una serie di Instagram Stories che la situazione era rientrata: “col sorriso, vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque. Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me. Noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza”. La coppia all’inizio della loro relazione ha vissuto dei momenti davvero complicati per via della distanza, ma sembrava aver trovato una soluzione visto che la modella aveva precisato “non abbiamo problemi di intimità per niente. Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme. Kikò è un uomo meraviglioso”. Cosa è successo questa volta?

