Ambra Lombardo “Addio a Instagram”/ “Tornerò… forse!”, la “questione” Kikò Nalli…

Addio a Instagram, almeno per ora, da parte di Ambra Lombardo. Mostrando le sue curve pericolose sui social con una foto scattata dal basso in cui appare in costume, la bella maestrina ha annunciato che per un po’ non sarà sui social e non posterà foto o altro, almeno fino a quando non cambierà idea e tornerà a farlo. I fan sono già disperati mentre lei scrive nella didascalia: “NSTADETOX: astensione da post! Fa bene scollarsi dal telefono ogni tanto! 😬😬😬 Grazie prego scusi tornerò (forse…)…”. Inutile dire che tutti coloro che le hanno chiesto il perché o, semplicemente, un commento, è rimasto con l’amaro in bocca perché la bella Ambra Lombardo non ha dato alcuna risposta. Si tratta solo di un’astensione temporanea dovuta alle settimane centrali di Ferragosto? Molti lo sperano anche se alcuni avanzano l’ipotesi che tutto possa essere legato agli ultimi stress dovuti a Kikò Nalli e alla loro liason.

AMBRA LOMBARDO LASCIA I SOCIAL, PER ORA…

Non si è capito mai bene quando i due fossero davvero una coppia ma in questi ultimi mesi molte volte hanno confermato la loro liason e altre volte hanno lasciato intendere che ci fosse una crisi in corso. Spesso mentre Kikò Nalli parlava di una storia ancora in piedi, Ambra Lombardo lanciava frecciatine legate ai mille impegni del suo fidanzato, impegni che l’hanno sempre vista bene in fondo. Dopo il lavoro, dopo i figli e dopo la sua vita, arrivava lei? Il gossip impazza ormai da settimane su di loro ma sembra che questa volta sia davvero calato il sipario e, insieme a quello, anche la sua voglia di rimanere su Instagram.

Ecco di seguito il suo post di qualche ora fa:





