Ambra Lombardo, addio a Kikò Nalli: “Non ti amo più”/ “Ti sto dimenticando…”

Ambra Lombardo ha deciso di mettere un punto alla sua storia d’amore con Kikò Nalli, conosciuto durante l’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello 15. Una storia che rendeva felici sia Ambra che Kikò, ma che è naufragata durante il lockdown. La Lombardo e l’ex marito di Tina Cipollari, vivevano e vivono in due città diverse. Durante il lockdown, Ambra avrebbe voluto trascorrere quel periodo difficile con il compagno. Cosa che non è avvenuta e che ha portato la bella professoressa a decidere di chiudere definitivamente la relazione. “Non ha voluto fare la quarantena con me”, ha dichiarato Ambra Lombardo ai microfoni del settimanale Di Più Tv. La decisione di Kikò ha così portato Ambra a trascorrere la quarantena da sola e a fare un bilancio della sua vita sentimentale portandola alla drastica decisione di chiudere definitivamente con l’hair stylist.

AMBRA LOMBARDO, I MOTIVI DELLA FINE DELLA STORIA CON KIKO’ NALLI

“Ho capito l’importanza id avere un compagno accanto nel momento della difficoltà e questo ha pesato molto nella mia decisione di lasciarlo”. E’ questa la motivazione principale che avrebbe portato Ambra Lombardo a dire addio a Kikò Nalli a cui si rivolge dicendo – “Non ti amo più, ti sto dimenticando”. Innamorata dell’hair stylist, la Lombardo avrebbe voluto fare dei progetti con lui cominciando a pensare alla convinvenza, ma anche ad un matrimonio e ad un figlio insieme. Se, infatti, Kikò è padre di tre figli nati dal suo matrimonio, oggi finito, con Tina Cipollari, Ambra non è ancora diventata mamma e non nega che le piacerebbe e che le sarebbe piaciuto. “Se la storia si fosse consolidata, certamente avrei voluto queste cose da lui. Avere dei figli non era uno scenario impossibile. Non lo arei mai escluso. E mi dispiace che lui non me lo abbia chiesto mai. Eppure sapeva che era uno dei miei progetti di vita”, ha concluso.



