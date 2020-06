Ambra Lombardo, amaro sfogo: “Maschietti ca…ri”/ Crisi con Kikò Nalli? Lei dice no…

Ambra Lombardo si lascia andare ad un amaro sfogo su Instagram, ma il suo rapporto con Kikò Nalli non è assolutamente il motivo che l’ha portata a scrivere un post ironico, ma al tempo stesso che esprime il suo stato d’animo. Nel mirino della professoressa sono finiti quelli che lei chiama “maschietti”. Ambra, infatti, si rivolge a loro e si lascia andare ad una riflessione. “Dolci, amabili, inguaribili maschietti ca**ari! Vi saluto tutti con amore! Ricordate: siete adorabili come marmocchi colti con le mani nella marmellata, avete la gradevolezza di un rubinetto che perde la notte e non potremmo affatto fare a meno di voi!”, scrive l’ex gieffina che, tuttavia, non svela il motivo del suo sfogo. Cosa sarà successo alla Lombardo? Quel che è certo è che non si tratta di uno sfogo contro Kikò Nalli.

AMBRA LOMBARDO, NESSUNA CRISI CON KIKO’ NALLI

Le parole scritte da Ambra Lombardo su Instagram hanno fatto pensare ai suoi followers che ci fossero nuovamente problemi tra lei e Kikò Nalli. Qualcuno, così, sotto l’ultimo post dell’ex gieffina, qualcuno le ha chiesto se si stesse riferendo “a chi penso io in particolare” e la risposta della Lombardo ha cancellato subito i dubbi. Lo sfogo di Ambra non è riferito al suo rapporto con l’ex marito di Tina Cipollari. Ambra, infatti, ha fatto sapere che non si stava assolutamente riferendo a lui. Chi sarà, dunque, il destinatario del suo sfogo? Una domanda a cui, per il momento, non c’è una risposta. La storia d’amore tra Ambra e Kikò, comunque, continua ad incuriosire i fans che si augurano di vederli presto nuovamente insieme. Ad oggi, infatti, Kikò è molto impegnato con il suo lavoro e i due fanno fatica a trovare tempo per stare insieme.





