Ambra Lombardo/ Caterina Balivo stuzzica: “finalmente sei in tv per il tuo lavoro”

Pubblicità

Ambra Lombardo torna in tv per parlare degli esami di maturità 2020 nell’anno dell’emergenza coronavirus. Caterina Balivo, ospitando due studenti alle prese con gli esami, ha ospitato nella puntata di Vieni da me del 25 maggio, ha chiesto notizie ad Ambra Lombardo che, prima ancora di essere un’ex concorrente del Grande Fratello e la fidanzata di Kikò Nalli, è una professoressa. “Finalmente sei in tv per il tuo mestiere“, afferma la Balivo dando il benvenuto alla sua ospite. “Esatto Caterina”, risponde l’insegnante che lascia la parola ai due studenti visibilmente preoccupati per la maxi prova orale che dovranno sostenere per conseguire la maturità. “La valutazione delle competenze scritte è una prova per il mondo del lavoro, però, noi tentiamo di agevolarli come possiamo con la prova orale”, spiega l’insegnante.

Pubblicità

AMBRA LOMBARDO A VIENI DA ME

Ambra Lombardo si dice pronta ad aiutare, insieme ai suoi colleghi, tutti gli studenti che dovranno affrontare gli esami di maturità 2020. “In qualche misura, questo esame, è anche preparatorio all’università dove funziona così. Si fanno nella maggior parte dei casi solo orali e lì viene verificata la tua preparazione”, spiega ancora la Lombardo. “Merito a questi ragazzi che hanno trascorso ore ed ore davanti al computer. Stare davanti ad un pc prima con le lezioni online e poi con lo studio individuale, non è stato facile. E’ stata una fase storica senza precedenti e sia gli studenti che i miei colleghi hanno lavorato il doppio“, dice la Lombardo che, in questi mesi, ha fatto didattica a distanza. “Mentre facevo interrogazioni online, passavano i genitori. Qualcuno salutava, qualcuno chiamava per la cena. E’ accaduto di tutto”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA