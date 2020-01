Ambra Lombardo/ “Chirurgia plastica? Basta perbenisti o bacchettoni!” (Pomeriggio 5)

View this post on Instagram

Oggi parliamo di chirurgia plastica! È un argomento sul quale piovono discussioni televisive e che tocca nel vivo la sensibilità femminile! Niente ragionamenti perbenisti o bacchettoni! Solo una semplice considerazione: SI alla chirurgia se migliora… L'aspetto e la vita! Mi avete scritto in tantissime e ad alcune di voi non sono riuscita a rispondere! Quindi sarò breve e per tutte! 4 mesi fa ho affrontato l'intervento di mastoplastica additiva! Ero piatta come una tavola da surf e mi mancava sentirmi donna, indossare un bra di pizzo, una canotta di seta o un bel costume senza sentirmi a disagio! L'ho fatto! Con la cura e l'aiuto di Pietro che oltre che bravo è umano! E onesto (continua a ripetermi che mi mancava solo il seno e che non opererebbe alcunché di me)! La sua filosofia di lavoro dovrebbe essere un esempio per i chirurghi plastici che operano su mancanze serie e difetti ragionevoli! La chirurgia plastica è sempre medicina quindi CURA! Oggi, dopo 4 mesi, sto benissimo, ho un seno piccolo e proporzionato, mi alleno con pesi e dormo a pancia sotto (so che è un errore! 😅 Ma le protesi non mi danno alcun fastidio! Dimentico di averle!)! Ho come l'impressione di non essermi mai operata! Ed è l'impressione che hanno tutti! Sono andata a controllo dal @proflorenzetti (controllate i seni!) prima della sua registrazione a @pomeriggio5tv Segutelo oggi pomeriggio e guardate un po' che miracolo ha fatto! #women #surgery #chirurgiaintelligente #pietrolorenzetti