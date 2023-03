Ambra Lombardo contro il padre di Edoardo Donnamaria/ “Sembrava un manager che…”

Ambra Lombardo critica Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo Donnamaria

Durante la 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, dopo il confronto in studio con Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria ha ricevuto una gradita sorpresa incontrando nuovamente il padre. Vincenzo Donnamaria, dopo essere stato ospite al Grande Fratello Vip lo scorso gennaio durante un momento di grande crisi tra il figlio e Antonella Fiordelisi a cui ha ribadito la propria stima anche se ha evitato di salutarla per non condizionare la scelta del figlio sulla loro relazione. Il signor Donnamaria ha così esortato il figlio a seguire i consigli che gli aveva dato prima del suo ingresso nella casa e, di fronte ad una domanda di Alfonso Signorini, ha ammesso di aver visto Edoardo fuori dal seggio elettorale in cui era stato accompagnato dalla produzione per le elezioni regionali.

Il padre di Edoardo ha così svelato di aver mostrato al figlio un biglietto con il numero 43 ovvero la percentuale dei voti ricevuti durante un televoto in cui erano coinvolti altri quattro concorrenti. L’atteggiamento del padre di Edoardo non è piaciuto a tutti e, tra i commenti sotto il video pubblicato dalla pagina Instagram del Grande Fratello, è spuntato anche quello di Ambra lombardo.

Le parole di Ambra Lombardo contro il padre di Edoardo Donnamaria

Il signor Donnamaria ha ammesso di non riconoscere, in alcuni atteggiamenti, il figlio il quale ha spiegato che, ad un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 2022, si sente più libero nei suoi atteggiamenti. Il dialogo tra padre e figlio ha sollevato le critiche di Ambra Lombardo che non ha nascosto il proprio disappunto per l’atteggiamento del padre del vippone.

“Più che l’incoraggiamento distaccato di un genitore sembra il discorso di un manager sgamato che consiglia di cambiare strategia per ottenere il consenso del pubblico! Dov’è finito il buon vecchio ” da casa ti seguiamo sempre. Goditi l’esperienza?”, ha scritto la Lombardo.

