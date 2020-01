Ambra Lombardo/ Crisi con Kikò Nalli? “Quando vedo e sento certe cose…”

Ambra Lombardo, sempre più bella e seguita sui social, dopo il gossip che l’ha vista protagonista insieme a Gaetano Arena, si è allontanata dalla tv preferendo concentrarsi sulla sua carriera di modella. Impegnatissima sui vari set fotografici, Ambra ha deciso anche di proteggere la sua storia d’amore con Kikò Nalli con cui l’amore continuerebbe anche se i due non pubblicano foto e video insieme per evitare inutili pettegolezzi. Gelosa della propria vita privata, Ambra, ai vari rumors, risponde sfoggiando il suo miglior sorriso: “quando vedo e sento certe cose…”, scrive sotto una delle ultime foto in cui ride. Da settimane, ormai, la professoressa del Grande Fratello protegge la propria vita privata non rispondendo ad alcuna domanda così come fa Kikò Nalli che, dopo la popolarità che gli ha regalato ulteriormente il reality, è tornato al suo lavoro dedicandosi alla bellezza delle donne che cerca di esaltare con la sua attività di hairstylist.

AMBRA LOMBARDO, L’AMORE CON KIKO’ NALLI LONTANO DALLA TV

Ambra Lombardo non ha alcuna intenzione di dare in pasto ai paparazzi e agli amanti del gossip la sua vita privata. La conferma arriva dalla frecciatina che la professoressa ha lanciato contro Serena Enardu criticando la sua scelta di cercare un confronto con l’ex fidanzato Pago in tv piuttosto che aspettare la fine del Grande Fratello Vip 2020. “Bisogna dire molto comodo e molto furbo saltare sul carro del vincitore. Io credo che la nostra Enardu non abbia mancato di occasioni per confrontarsi con un compagno di sette anni con cui ha anche convissuto. Io credo che confronti così importanti, alla fine di una storia così lunga e di peso, vadano condotti in privato. Probabilmente, più che l’amore per Pago, sopravviene l’amore per la tv”, ha fatto sapere Ambra sui social. Diversamente dalla Enardu, dunque, la Lombardo non parlerà più della sua storia con Kikò Nalli in tv?





