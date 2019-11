Ambra Lombardo e Gaetano Arena: le foto del bacio/ Striptease a Milano, Kikò Nalli…

La famosa foto del bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena è finalmente realtà. La sexy professoressa e il grafic designer che hanno partecipato insieme all’ultima edizione del Grande Fratello insieme a Kikò Nalli, attuale fidanzato della siciliana, sono stati beccati a Milano in atteggiamenti un po’ equivoci. Nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, infatti, Ambra e Lombardo cenano insieme scambiandosi sguardi e sorrisi. Ad un certo punto della serata, la bellissima professoressa siciliana che sogna di conquistare un posto nel mondo dello spettacolo, si alza la maglietta restando in reggiseno, probabilmente per mostrare la nuova taglia del decolletè che è aumentata dopo l’operazione di chirurgia plastica a cui si è sottoposta. All’esterno del locale, poi, tra Ambra e Gaetano scattano abbracci molto forti fino al bacio. “Foto che li riprendono mentre si baciano, si abbracciano e si divertono… anche quando Ambra si mostra in reggiseno in un locale pubblico. Cosa dirà ora Kikò Nalli, l’innamoratissimo fidanzato di Ambra?”, scrive il paparazzo Carlo Mondonico su Instagram.

AMBRA LOMBARDO E GAETANO ARENA BACIO: LEI SMENTISCE TUTTO

A smentire il flirt con Gaetano Arena, prima che le foto del bacio fossero pubblicate da Diva e Donna è stata la stessa Ambra Lombardo che, dopo giorni di silenzio, ha finalmente parlato attraverso il proprio profilo Instagram. “Al flirt con Gaetano non ci crederebbe neanche mia nonna se fosse viva” – ha sentenziato la fidanzata di Kikò Nalli che, nel salotto di Pomeriggio 5 ha difeso a spada tratta Ambra. «Fino ad ora mi sono risparmiata perché preferisco rispondere a domande serie. È tutto finto! L’unica cosa vera è che ho incontrato Gaetano tre settimane fa. Ci siamo abbracciati, ma come fratelli..», ha fatto sapere ancora la Lombardo attraverso il proprio profilo Instagram. Gaetano, invece, nelle scorse ore si è lasciato andare ad uno sfogo sui social anche se non è chiaro se le sue parole siano riferite al gossip che lo ha investito. “Qualche giorno fa mi sono svegliato sentendomi depresso, mi sentivo stressato, mi sentivo giù. Iniziai a piangere – ha continuato – e a pensare a tutti i momenti in cui avrei dovuto piangere, ma in cui invece mi sono trattenuto. Mi sono sentito nel momento più basso della mia vita. Avevo gli occhi coperti dai palmi delle mani e continuavo a piangere“, ha fatto sapere l’ex gieffino come scrive il portale Gossip e Tv.





© RIPRODUZIONE RISERVATA