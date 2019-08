Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ Lei: “Vi spiego perché è un gran figo…”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, a conferma che il rapporto sbocciato nella Casa del Grande Fratello 16 non era un fuoco di paglia come qualcuno aveva pronosticato. E’ stata la stessa professoressa, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, a confermare la loro intesa, equiparando la portata del suo amore per Kikò “da qui fino alla Luna e ritorno”. Pure la sua famiglia sembra aver rivalutato positivamente Kikò, sostenendo che i suoi pensano di lui che è “un uomo dolcissimo e buonissimo…e che dal vivo è molto più bello…E più alto!”. Ma è proprio Ambra Lombardo a vezzeggiare l’hair stylist del suo cuore:”Kikò è un uomo maturo, schietto, buono, paziente, spontaneo, sensibilissimo, tenero, per nulla orgoglioso, comprensivo, intuitivo, umano ed è proprio il fatto che non si atteggia a figo che lo rende figo!”.

AMBRA LOMBARDO E KIKO’ NALLI

Parole al miele sono anche quelle che Ambra Lombardo ha riservato ai figli di Kikò e Tina Cipollari, gli stessi che durante il Grande Fratello 16 avevano manifestato qualche perplessità rispetto alla sincerità dei sentimenti della professoressa. Queste le sue parole:”Sono ragazzi meravigliosi! Hanno la freschezza e l’allegria di ragazzi e ragionamento da adulti!”. Il confronto con i fan è stata per Ambra Lombardo anche per svelare un aneddoto su quanto accaduto nella Casa, quando Kikò si rese protagonista di una “finta” dichiarazione d’amore nei suoi confronti:”Ma sapete che quando lui ha detto ‘è uno scherzo!’ ci sono rimasta male?”. Inevitabile la domanda sul suo rapporto attuale: “Ti manca Kikò quando non state insieme?”. La risposta è scontata per una donna innamorata:”Certo!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA